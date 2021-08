AMLO: Ricardo Anaya es chueco e hipócrita, que asuma su responsabilidad

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emplazó a Ricardo Anaya a que asuma su responsabilidad y haga lo que considere más conveniente, porque de manera mañosa busca echarle la culpa, "quién lo manda a agarrar dinero"; pidió a la Fiscalía General aclarar la investigación al panista.

"Que (Ricardo Anaya) haga lo que considere más conveniente y asuma su responsabilidad, nada más que le quede muy claro, lo sabe, lo que pasa que es chueco, hipócrita ; sabe muy bien que yo no persigo a nadie, yo no soy de malas entrañas, yo no odio, no soy igual a ellos", afirmó.

Durante la conferencia de prensa mañanera en Xalapa, Veracruz, AMLO respondió así al reto que lanzó este miércoles el excandidato presidencial del PAN de que se presenta ante la justicia si lo acompañan sus hermanos Pío y Martín Jesús López Obrador.

En este caso, aclaró el primer mandatario que debe ser la autoridad competente la que investigue a sus familiares porque "yo no tengo que ver con la Fiscalía; ya no es el tiempo de antes donde el Presidente ordenaba al procurador lo que tenía que hacer, eso era el tiempo en que dominaban los ahora opositores", apuntó.

Insistió en que Anaya Cortés recurre a las "marrullerías" y las maniobras políticas para evadir su responsabilidad, "quién lo manda a agarrar dinero, que sirva esto de experiencia para los jóvenes, que no se trata de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole.

"No es yo voy a escalar, a encaramarme de un cargo, la política trepadora sin importar los medios, 'el fin justifica los medios', decía Maquiavelo y 'es lícito todo cuando se trata de llegar al poder'. No, no, se requiere de autoridad moral", sostuvo AMLO.

Reveló que Ricardo Anaya primero hizo acuerdos con el PRI y con Enrique Peña Nieto, y cuando ya había vencido a todos, estaba arriba y se "sentía todopoderoso" traicionó al entonces presidente, a los que le habían dado dinero.

AMLO solicitó por ello, que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial informen, sin anteponer el debido proceso, sobre este asunto de Ricardo Anaya que es de interés público que a todos nos importa.

"Ojalá que la Fiscalía de a conocer por qué es lo del citatorio a Anaya para que no quede en especulación, si no me va a seguir echando la culpa a mí. Es más, si la Fiscalía no da a conocer la causa o el Poder Judicial, yo voy a estar insistiendo de que se transparente todo el proceso", advirtió.

El jefe del Ejecutivo federal opinó que la regla de oro de la democracia es la transparencia, porque si no Ricardo Anaya va a seguir hablando y la gente se puede confundir.

Como tiene tanto apoyo en los medios de comunicación porque lo protegen, pues hasta a los que lo habían acusado de corrupción, en su momento, ahora lo están defendiendo, es el mundo al revés como dicen una cosa, dicen otra, como diría la señora (La chimoltrufia) AMLO

​Presidente de México

EGC