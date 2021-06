AMLO anuncia proyecto de generación de energía solar en Sonora

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció el proyecto de un parque de generación de energía solar en Sonora, con el propósito de abaratar los recibos de luz en la entidad, así como mantener los subsidios que otorga el gobierno federal a los usuarios.

En conferencia de prensa, AMLO informó que durante la reunión que sostuvo con el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, el martes pasado, se abordó dicho proyecto que sería financiado por la Federación, a través de Nacional Financiera o Banobras.

"Se va a hacer la investigación si es viable lo que se propone de construir un parque de generación de enegía solar en Sonora en los lugares adecuados y subir toda esa energía a la red en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, sería una empresa pública de Sonora para producir la energía", detalló.

AMLO subrayó que Sonora es el estado que tiene más posibilidades de generación de energía solar a nivel nacional y mundial, ya que es considerado un sitio especial debido a las altas temperaturas que ahí se registran.

"Se va a explorar la posibilidad, lo que queremos es que sea un proyecto viable, rentable, no para obtener muchas ganancias sino que el beneficio sea para el pueblo de Sonora, para que la energía eléctrica no falte y no cueste tanto, ese es el propósito, o sea es una empresa pública para beneficiar a los consumidores", dijo.

López Obrador expuso que durante la reunión con el gobernador electo de Sonora se habló de otros proyectos, pero en especial llevar a la práctica el plan de justicia a los pueblos yaquis, además del puerto de Guaymas, lo cual está siendo atendido por la Secretaría de Marina.

"Muy bien con Alfonso Durazo, yo creo que vamos a seguir trabajando en coordinación con el gobierno de Sonora", resaltó.

El mandatario federal comentó que atenderá a todos los gobernadores electos y a los que se encuentran en funciones para ayudar en todo lo que pueda el gobierno de la República y seguir trabajando de manera coordinada.

"Voy a estarlos recibiendo en estos días a todos los gobernadores, los que van a salir, los que entran, los que están y van a permanecer más tiempo. Tengo ya la agenda apartada con ese propósito", finalizó.