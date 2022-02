AMLO: “No puedo más, cierro este ciclo y me retiro”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que una vez que finalice su mandato se alejará de la vida política del país y expresó: "ya no puedo más, ya cierro mi ciclo y me retiro".

Durante el segundo día de recorrido que realizó con los medios de comunicación por Palacio Nacional, sostuvo que una vez que termine su administración analiza escribir sobre sus memorias, hacer ejercicio y alejarse de los reflectores .

🎥 Por segundo día consecutivo #AMLO ofreció un recorrido por diversas áreas de #PalacioNacional a reporteros de la fuente#VIDEO: Angélica Guerrero pic.twitter.com/XyuYZU8jnJ — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 24, 2022

López Obrador recalcó que no piensa tener injerencia o brindar recomendaciones al próximo Presidente de México.

"No, no, no. No quiero participar, solamente que hubiese una cuestión así por la patria". Andrés Manuel López Obrador

Reveló que tras perder las elecciones presidenciales en dos ocasiones, analizó dejar la dirección del movimiento que encabezaba, luego de las críticas que recibía sobre que mantenía una obsesión por alcanzar el poder .

"Un periodista conocido, buena persona, pero adversario, llegó a decir que yo tenía como obsesión el llegar aquí para colgar mis calzoncillos en este sitio". Andrés Manuel López Obrador

Indicó que después de varias críticas, escribió un documento donde anunciaba su retiro del movimiento que encabezaba "porque me molestaba mucho, mucho, mucho, que en ese entonces se hablaba de que yo estaba obcecado por ser Presidente".

Sin embargo, aseguró que se arrepintió para no dar gusto a sus adversarios .

"Fue un borrador y dije van a hacer fiesta y todavía puedo hacer algo, no me siento insustituible, pero todavía puedo, y entonces ya no leí la carta en el Zócalo y decidí seguir adelante, y ya pues conocen la historia reciente, pero sí, ya no puedo más, ya cierro mi ciclo y me retiro ", enfatizó para salir de la sala Daniel Cabrera y los Olvidados.

🎥 Siempre he dicho que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás: @lopezobrador_ #VIDEO: Angélica Guerrero pic.twitter.com/VhHF1WzvaA — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 24, 2022

Durante su paso por la sala Ignacio Zaragoza, donde se reúne todos los días con su gabinete de seguridad, confesó que la noticia más triste y difícil que ha recibido hasta el momento en ese sitio fue la explosión de una toma clandestina de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo, en la que murieron 137 personas .

"Esa situación sí fue muy dolorosa, perdió la vida mucha gente inocente por el huachicol de combustible. Como se dejó crecer tanto el problema (la gente) nunca imaginó, no internalizó que era un riesgo enorme y que era muy peligroso lo que hacían". Andrés Manuel López Obrador

En el salón Trabajadores de la Salud-Pandemia 2020, López Obrador explicó que fue el espacio donde se tomaron todas las decisiones en la estrategia de salud frente a la llegada de la pandemia de COVID-19, pues enumeró que fue ahí donde se decidió adquirir las vacunas y que las primeras dosis fueran suministradas para los adultos mayores.

"Aquí hemos pasado momentos difíciles, ahora está más relajado porque como ustedes saben son menos los contagios en esta cuarta ola y lo más importante, menos los fallecidos". Andrés Manuel López Obrador

Al cierre del recorrido apresuró su paso en el Salón Presidentes para despedir a los medios de comunicación.

"Son mis hermanos y hermanas, aunque me critiquen y yo también", dijo para después tomarse una foto grupal con la prensa.

