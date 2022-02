Instruye responder a demandas contra su hijo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que instruyó para que se diera respuesta a las demandas presentadas en contra de su hijo, José Ramón López, porque está seguro de que no existe conflicto de interés.

Esto, tras la polémica que se ha mantenido en los últimos días tras la publicación de un reportaje de la casa que habitó López Beltrán en Houston, Texas.

“Ahora que salió lo de José Ramón, estaba seguro de que no había ningún conflicto de interés, estoy absolutamente seguro, pero de todas maneras ordené que se abriera la investigación o que se diera respuesta a las denuncias presentadas. El que nada debe, nada teme”, resaltó AMLO.

Expuso que los medios de comunicación “inflaron” el tema de la renta de la casa y negó que otorgara contratos a empresas a cambio de que se diera una casa a su hijo.

¿Cómo voy a ser yo, independientemente de que no lo he hecho nunca en la vida, porque lo que estimo más importante es la honestidad, pero imagínense lo elemental de que le doy contratos a una empresa, que si me preguntan: ‘¿cómo se llama (la empresa)?’ no podría ahorita responderles”, indicó el Presidente.

Recordó que, como lo dio a conocer el mes pasado, también pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) entregara al Instituto Nacional Electoral (INE) el expediente de su hermano Pío López Obrador, porque es partidario de la transparencia.

Sin embargo, resaltó que todo ello corresponde a una campaña que los medios de comunicación han mantenido para afectar a su Gobierno.

“Pero yo voy a seguir pidiendo que den a conocer cuánto ganan estos golpeadores”, expresó AMLO.

lemm.