Campaña contra José Ramón López es una "disputa por la nación": AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que detrás de la campaña contra su hijo José Ramón López Beltrán existe una disputa por la nación.

"Entonces ni quisiera es un asunto personal o periodístico, es una disputa por la nación. A veces se gana el gobierno, pero no el poder y aquí sí es una lucha", enfatizó AMLO.

En conferencia de prensa, expuso que el reportaje sobre la casa donde habitó su hijo en Houston, Texas, fue una campaña mediática que tenía un fondo, es decir, desacreditar a su gobierno.

“El propósito es dañarnos, el que puedan desacreditarnos, nada más que no lo han logrado ni lo van a lograr porque tenemos autoridad moral, sí fuésemos corruptos como ellos o deshonestos ya nos hubieran destruido. Es más no estuviera yo aquí, no hubiésemos aguantado, pero hemos salido de la calumnia ilesos”.

López Obrador calificó las campañas en su contra como un “golpismo mediático”, pues dijo que cuando existe una defensa por los intereses del pueblo, siempre surgen movimientos para tratar de socavar y disminuir las acciones del gobierno.

“Imaginen esto último de que haya un conflicto de intereses. Casi, casi hice un acuerdo con una petrolera para que le prestara una casa a mi hijo”, ironizó AMLO.

Además, criticó que hubiera quienes reconocieran el trabajo del reportaje sobre la casa de Houston, Texas.

“Ahora que estaba la campaña en contra de José Ramón y su esposa decía un personaje 'estamos a periódicazos acabando con el movimiento' pues si no somos moscas”, expresó López Obrador.

De nueva cuenta indicó que existen medios y personajes que defienden a grupos de intereses credos y entre ellos citó a Claudio X. González, León Krauze, Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva.

“Que de sepa que los medios sí son defensores de grupos de intereses creados, de gente que no paga impuestos, que manejaban la política económica”, recalcó AMLO.

Aseguró que respeta la libertad de expresión, por lo que se mantendrá abierto al debate “aún con la guerra sucia”, pero sin caer en la violencia.

“Hay cosas que se tienen que seguir tratando, debatiendo, como los sueldos. Seguirle la pista al dinero, ahí está la clave, poderoso caballero don dinero”, enfatizó.

