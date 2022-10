AMLO critica postulación de Volodimir Zelenski al premio Nobel de la Paz

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la postulación que hicieron algunos miembros del Parlamento Europeo para que el mandatario Ucraniano, Volodimir Zelenski, obtenga el Premio Nobel de la Paz.

“El Parlamento Europeo proponiendo como candidato al Nobel de la Paz al presidente de Ucrania. Independientemente si participamos a favor de uno o de otro, ¿cómo uno de los actores en la guerra va a recibir el Nobel? ¿Qué no hay otros que luchan por la paz? Por qué no el Papa, el mismo director de la ONU, debe haber muchos más” Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Señaló que la postulación se hace por organismos que se encuentran coptados por el poder y que siempre han estado en su contra. Por eso declinó invitar a alguna organización internacional para que supervise que su gobierno no comete actos de espionaje en contra de activistas o periodistas.

“Pero esos son organismos que se han dedicado a cuestionarnos para que invitamos a esos organismos si están coptados por el conservadurismo mundial, mejor aquí lo vamos viendo y nos cuidamos que no haya autoritarismo y se hace valer el derecho a disentir”, manifestó.

El Presidente rechazó que haya habido alguna comunicación con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, para adquirir equipo o software de espionaje o que se haya decidido utilizar esos recursos en contra de la población civil.

“El general Sandoval es un hombre íntegro, leal, honesto es un hombre recto y respetuoso de las decisiones que toma el comandante supremo de las Fuerzas Armadas; entonces, han querido debilitarlo porque precisamente actúa con rectitud”, acusó el López Obrador.

Señaló que los presuntos informes que se presentaron sobre personajes y activistas se refieren a una práctica común que realizan tanto la Defensa Nacional como Marina, de que todos sus miembros, cuando son asignados a una tarea específica, rinden cuentas sobre todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, rechazó que haya pedidos de militares para ocultar hechos como en el caso de Ayotzinapa, Guerrero.

“No hay nada en duda, el Ejército como la Marina tienen desde hace mucho tiempo como práctica informar de todo, cualquier encargado de una tarea informa, siempre hay información; yo les he comentado recibo hasta seis oficios diarios de la Marina y Defensa, todo por es crito. Lo que van a encontrar es lo que yo aquí digo. Incluso, aceptando sin conceder, porque no ven los hechos ¿qué no están detenidos los militares que presuntamente participaron en la desaparición de Ayotzinapa?, si fuese la influencia militar decisiva, no estarían esos oficiales en la cárcel”, indicó.

