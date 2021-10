Ricardo Anaya: AMLO culpará a la oposición de no poder bajar el precio de la luz

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, afirmó este lunes que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sabe que la reforma eléctrica “es absurda” por lo que no va a ser aprobada y por ello va a culpar a la oposición de “no poder bajar el precio de la luz''.

“(El Presidente) López Obrador, en el fondo, sabe que su reforma es tan absurda (quién va a preferir energía sucia y cara en lugar de limpia y barata), que no se va a aprobar. ¿Y sabes qué va a hacer cuando no se apruebe? De mí te acuerdas, te va a decir en la mañanera: “yo quería bajar el precio de la luz para ayudar al pueblo, pero los de la oposición, que son malos, no me dejaron”, dijo.

En su vídeo semanal, Ricardo Anaya aseguró que la reforma eléctrica es una “trampa” porque la energía limpia cuesta seis veces menos que la que produce la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Que las empresas pagan $1 y los hogares $5 es una mentira más de AMLO. ¡Claro que estaría mal si fuera verdad!



No te dejes distraer ni engañar. El punto es si queremos energía:



a) Sucia y cara: $2.31 quemando combustóleo



b) limpia y barata: solo 31 centavos con páneles solares pic.twitter.com/vvDMj67IYu — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) October 18, 2021

En ese sentido, explicó que la tarifa para la mayoría de los hogares oscila entre 0.88 y 1 peso; además que hay empresas que únicamente pagan por la transmisión que les otorga la CFE, dado que tienen plantas generadoras de luz.

Por lo que, cuestionó la versión de que las empresas como Oxxo, Bimbo y Walmart, pagan 1 peso por kW h, en tanto los hogares pagan 5 pesos.

“¿Sabes quiénes son los que pagan los famosos 5 pesos? Menos del 3 por ciento. Son los hogares más ricos y eso no está mal. Es esa gente a la que ese recibo verde le llega de 13 mil para arriba por bimestre”, resaltó el panista.

Por ello, Ricardo Anaya preguntó que “si estos datos son verdad, ¿cómo podría el Presidente López Obrador preferir la sucia y cara frente a la limpia y barata?”.

Por tal motivo, consideró que el Presidente de la República “está obsesionado con tener el control”, porque “así piensan los dictadores”, ya que de esa manera su Gobierno tendrá el control total de las empresas y la electricidad.

“Ah, y si se llegara a aprobar (lo cual dudo mucho), (el Presidente) López Obrador también gana porque eso significaría que logró fracturar a la oposición”, aseveró Anaya.

Por eso, reiteró su llamado a los legisladores para que rechacen la reforma, y pidió que “no se dejen intimidar; den la batalla con valentía; no le tengan miedo”.

