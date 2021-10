La mañanera de AMLO: 18 de octubre

Este lunes 18 de octubre, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Diego se enoja mucho conmigo

AMLO ironizó que Diego Fernández de Cevallos se enoja con él, pero confió en que tome sus comentarios en las conferencias matutinas con sentido del humor.

AMLO exhibió los tuits del panista durante la mañanera de este lunes, particularmente éste: “Sólo los imbéciles y resentidos pueden decir que los mexicanos ‘fuimos conquistados’, porque sin los espermas europeos de hace 500 años, no habrían nacido. TARTUFO, además, desciende de un abuelo ESPAÑOL”.

Cuando México se ubica como uno de los países más corruptos del mundo, Tartufo sale con la gansada de ir a un foro de la ONU a darse baños de pureza hablando sobre anticorrupción. ¿Loco, cínico o todo junto? ¡Qué poca vergüenza! — Diego Fernández de Cevallos (@DiegoFC) October 16, 2021

AMLO afirmó que “ya no quiero decir más, porque luego se enoja mucho conmigo, pero debe tener sentido del humor”.

Y es que se refirió a Fernández de Cevallos, porque aseguró que todavía tiene mucha influencia en el Poder Judicial, como antaño, cuando tenía “mancha ancha” para proponer ministros y jueces.

AMLO aseguró que desde la contienda presidencial de 1994, junto con Antonio Lozano Gracia, se hicieron de la Procuraduría General de la República, como “pago” de Ernesto Zedillo.

“Gana Zedillo y, como si fuese en pago, le da al PAN la Procuraduría, Lozano Gracia, me consta, porque iba yo a presentar mis denuncias a la Procuraduría, cuando se gastó Roberto Madrazo 70 millones de dólares en su candidatura a Tabasco y se encontraron las cajas y claro, imagínense si iban a hacer justicia, iba yo a denunciar y me encontraba a Diego, ahí lo conocí, ahí estaba sentado”, contó AMLO.

Rechaza haber intervenido para castigar o liberar políticos

AMLO aseguró que desde el inicio de su gobierno no ha intervenido para que se castigue de forma injustificada o se libere a algún político, porque subrayó que eso le corresponde al Poder Judicial.

MÁS INFORMACIÓN AMLO rechaza haber intervenido para castigar o liberar políticos

AMLO fue cuestionado particularmente por el caso del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien lleva su proceso en libertad, y puntualizó que a pesar de que el exmandatario le mandó una carta en su momento, él no establece relaciones de complicidad con nadie.

“No, porque no me correspondía, somos respetuosos de la decisión del Poder Judicial, es parte de los cambios, desde que soy Presidente no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada, ni he intervenido para liberar a nadie.

“Sencillamente no era un asunto de mi competencia, es que ahora sí hay división y equilibrio de poderes, antes el poder de los poderes era el Ejecutivo y en especial el Presidente y se quedó la costumbre de que el Presidente era omnímodo, todopoderoso y que los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial, eran apéndice, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso”, declaró AMLO.

AMLO mencionó que si no se ha podido comprobar el presunto enriquecimiento ilícito de Padrés es porque es un asunto que le corresponde a la actuación de los jueces, magistrados y ministros y señaló puntualmente que es algo que tiene que ver con la corrupción.

En ese sentido, AMLO reconoció que es posible que exista corrupción en las dependencias: “Sí, puede ser que exista corrupción abajo y estamos procurando limpiar corrupción por completo al gobierno”.

Ante la insistencia respecto a si el gobierno investigará los presuntos desvíos de recursos federales por parte de Guillermo Padrés, AMLO indicó que sí se debe proceder, por lo que pidió al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que revise el caso.

En el caso del recién llegado gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, AMLO pidió esperar resultados de su gestión, pues señaló que apenas lleva dos meses de gestión y es necesario darle tiempo.

Destaca visita de John Kerry a México para conocer Sembrando Vidas

AMLO destacó la visita a México de John Kerry, enviado especial del mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, para el clima, para conocer el funcionamiento del programa Sembrando Vida.

MÁS INFORMACIÓN AMLO destaca visita de John Kerry a México para conocer el programa Sembrando Vida

AMLO refirió que viajarán a Palenque Chiapas, para visitar una plantación de dicho programa.

AMLO apuntó que actualmente se siembran mil 100 millones de árboles en más de un millón de hectáreas, lo que brinda empleo a miles de personas, por lo que la intención es que los funcionarios estadounidenses conozcan cómo se aplica Sembrando Vidas.

AMLO recordó que el gobierno de México ha propuesto a Estados Unidos que este programa sea aplicado en los países emisores de migrantes de la región de Centroamérica.

“Están trabajando en este programa como sembradores más de 400 mil campesinos, pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros, entonces hay interés de parte del gobierno de Estados Unidos en conocer este programa y también nosotros hemos insistido mucho en que se pueda aplicar este programa, replicar en Centroamérica, para dar opciones de trabajo y, al mismo tiempo, mejorar el medioambiente, entonces vamos a estar el día de hoy en esta gira en Palenque, Chiapas”, indicó AMLO.

FGR