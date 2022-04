Defiende Presidente campaña contra "traidores a la patria"

Al mostrar un artículo del Código Penal Federal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, defendió la campaña en contra legisladores de oposición que votaron en contra de la Reforma Eléctrica en la que se les señala como traidores a la patria.

“Además está en el Código Penal y ahora lo voy a poner también. ¿Defender Iberdrola o a las empresas extranjeras en contra de los mexicanos no es traición?, ¿que me digan qué es?”. AMLO

Mencionó que cada quien se debe hacer responsable de sus actos, “y que no se rasguen las vestiduras” diciendo que no quieren que les digan que son traidores.

Tras mostrar el artículo 123 de del Código Penal Federal, el Presidente recordó que se lo aplicó al expresidente Enrique Peña Nieto con la reforma energética de 2013, y señaló que hay constancia de haber presentado la denuncia.

"Se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes: Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero", leyó el mandatario y agregó que no va a denunciarlos.

También señaló que los diputados, como representantes populares, tienen que rendir cuentas al pueblo y que si sienten que actuaron bien y no son traidores a la patria no debían preocuparse.

“Ahora hay un auténtico estado de derecho y si son representantes populares, ¿por qué no se va a saber lo que hacen o cómo votaron?”. AMLO

El mandatario agregó que, en este caso, cada quien se debe hacer responsable de sus actos y “que no se rasguen las vestiduras diciendo que no quieren que les digan que son traidores, cuando consciente o inconscientemente ayudaron a las empresas extranjeras que buscaban destruir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A las cosas hay que llamarles por su nombre; basta de hipocresía”.

Recordó que ese señalamiento sobre traición a la patria lo hizo en su momento el presidente Lázaro Cárdenas y también el presidente Adolfo López Mateos al hablar de los recursos naturales del país.

El Presidente agregó que los diputados de oposición no debían temer ser agredidos por la gente, tras asegurar que conoce al pueblo, que es respetuoso, y confió en que no haya confrontación.

Incluso, agregó que existe más polarización sobre este tema en Estados Unidos que en México y pidió no tenerle miedo a esa palabra, polarización, pero también agregó que no debía haber acuerdos de las élites en lo oscurito, en los restaurantes de lujo, y que la gente no sepa, cuando se trata del bienestar del pueblo.

Principalmente cuando son decisiones que pueden afectar a todos, al pueblo y a la nación, agregó López Obrador.

Señaló que ya no es el tiempo en que el presidente era el poder absoluto, pues ahora hay equilibrio entre poderes y hay un auténtico Estado de derecho.

“Aquí lo que está sucediendo es que quienes se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear, ahora están molestos, están inconformes y pues traen una campaña en contra de nosotros”, señaló.

Esta semana, Morena anunció la campaña con la que comenzó a difundir rostros y nombres de los diputados que votaron en contra de la Reforma Eléctrica el domingo pasado.

Destaca la importancia de defender la soberanía

Al encabezar la celebración por el 108 aniversario de la Defensa Patriótica del Puerto de Veracruz ante fuerzas estadounidenses, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este es un día importante para recordar la importancia de defender nuestra soberanía.

También señaló que todos los países son iguales y que ninguno tiene derechos sobre los otros, esto después de manifestarse en contra de la invasión rusa.

“No olvidar lo que significa nuestra soberanía. Hace poco Rusia invadió a Ucrania y sin aspavientos, sin exagerar manifestamos que nosotros los mexicanos siempre vamos a estar en contra de las invasiones, porque nosotros hemos padecido de varias invasiones de extranjeros”, recordó.

También mencionó que a México lo han invadido los españoles, franceses y estadounidenses.Señaló que la defensa de la última invasión es justo la que se estaba conmemorando, la realizada por EU, ocurrida en 1914.

El titular del Ejecutivo aseguró que se deben mantener las relaciones de amistad con todos los pueblos del mundo y respetar a todos los gobiernos, tras rechazar aquella invasión y hacer referencia que a partir de ese momento se forjó la llamada doctrina Carranza

“Todos los países del mundo somos iguales y nadie tiene el derecho de someter a otro país. Eso es lo que debemos de tener presente la defensa de nuestros principios y en especial la defensa de nuestra soberanía; la no intervención y autodeterminación de los pueblos”, dijo al recordar a Venustiano Carranza.

El Presidente también destacó la labor de los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, quienes ante la invasión estadounidense defendieron a México y a la soberanía de la patria

“El día de hoy, no sólo celebramos el heroísmo de los cadetes, marinos, soldados y de muchos ciudadanos de este puerto, que ofrendaron su vida por la Independencia de nuestra nación; también un día como hoy, es importante no olvidar lo que significa nuestra soberanía”, aseguró.

Van con ONU, contra “mensajes de odio”

Diputadas y diputados de PAN, PRI y PRD pidieron la intervención de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), con el fin de que haga un llamado urgente a detener la “campaña de odio” emprendida por Morena tras la votación de la Reforma Eléctrica.

En una misiva entregada en la oficina de la representación de la ONU, legisladores de la coalición Va por México advirtieron que, tras votar en contra de la Reforma Eléctrica, el guinda comenzó una operación para evidenciar a los diputados como “traidores a la patria”, que ya ha derivado en ataques directos en su contra.

“Por lo anteriormente expuesto, solicitamos de la manera más atenta su intervención a fin de que haga un llamado urgente a cesar la promoción de la violencia, al restablecimiento de la prudencia, a la garantía de protección de la diferencia de ideas y al mantenimiento de la libertad de ideas, creencias, y expresión en el mantenimiento de la democracia y la paz social”, exponen en el escrito.

Al entregar la carta en la oficina de la alta comisionada, Michelle Bachelet, Margarita Zavala (PAN) dijo que se considera discurso de odio cuando se asocia un valor negativo contra un grupo de personas con ciertas creencias y modo de pensar.

La diputada subrayó que el discurso de odio impulsado por Morena transgrede la ley, ya que ser “traidor a la patria”, como se les acusa, es un delito. No aclaró, sin embargo, si emprenderían acciones legales.

Sin embargo, afirmó que “no nos amedrentan, no nos callarán. Pero sí estamos denunciando un discurso de odio que se instala y puede romper con la convivencia de nuestro país”.

La también panista Mariana Gómez del Campo aseguró que buscarán respaldo de instancias internacionales, incluyendo al Parlamento Europeo, ya que advirtió que no esperarán a que ocurra una tragedia.

“Hemos visto tanto al Presidente de la República como a la dirigencia de Morena señalarle a los ciudadanos que quienes votamos en contra de la Reforma Eléctrica somos traidores a la patria”, expuso.

A nombre de la bancada del PRD, la diputada Gabriela Sodi expresó su preocupación por los mensajes y acciones “de odio” que han recibido, para no permitir que realicen su trabajo legislativo.

“Nos sentimos vulnerados porque hemos recibido mensajes de muerte; sólo falta el siguiente paso para que estos lenguajes de odio se concreten y se lleven a cabo cuando empecemos a escuchar que, más allá de atacar una casa de gestión, estén atacando ya a los legisladores”, alertó.

En representación del PRI, la diputada Sofía Carvajal calificó como “impensable” que en una democracia se incite a la violencia, y recordó que el artículo 61 constitucional establece que no se les puede reconvenir por el sentido de sus decisiones.

Del tricolor, la diputada Norma Aceves recordó que votaron en contra de la Reforma Eléctrica por mandato de la ciudadanía; sin embargo, lamentó que la respuesta haya sido un discurso de odio.

“No nos vamos a echar para atrás pero, sobre todo, a que hoy más que nunca nuestro país necesita que sumemos voluntades, que hagamos equipo, que no polaricemos”, exhortó.

Advierten tragedia sin freno a “linchamiento”

El vocero del PAN, Marcos Aguilar Vega, advirtió que de no pararse la campaña de descalificación y linchamiento en contra de los legisladores que votaron en contra de la Reforma Eléctrica, habrá una tragedia en el país.

“No hay manera de construir por la negación al diálogo que hay desde el Gobierno federal; lo primero que deben hacer es detener los ataques o, de lo contrario, va a suceder una tragedia. El Presidente debe hacer un llamado sobre todo a Mario Delgado para que pare el linchamiento.

“Se debe dejar atrás esta campaña de odio que sólo busca linchar a los legisladores, porque al final el resultado va a ser negativo para ellos electoralmente, ya que la gente sólo está observando cómo se pelean esos políticos; ven a un país polarizado en donde el Presidente de la República sólo ataca a quien no está de acuerdo con él”, indicó en conferencia.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que lo que México necesita es empleo, seguridad y paz social, no confrontación y violencia entre mexicanos. Por ello, rechazó la campaña de odio y polarización que promueve el Gobierno y Morena en contra de la oposición y quien piensa distinto.

En un videomensaje en redes, comentó que en 2021 construyeron una histórica y necesaria coalición, que arrebató a Morena la mayoría calificada en San Lázaro.

“Salvamos la democracia y el derecho a disentir, esto gracias al voto de millones de mexicanos y con su representación, es que exigimos respeto”, agregó.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseveró que traidores a la patria son los que juraron respetar la Constitución y la violan en todo momento, y arremetió contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador y lo culpó por incitar al odio desde Palacio Nacional.

“Efectivamente, los traidores a la patria son los que violan la Constitución y las leyes que juraron respetar y hacer respetar. ¡Y traidor a la patria es quien desde la Presidencia de la República alienta el odio y la confrontación entre mexicanos!”, destacó en Twitter.

Con información de Otilia Carvajal y Jorge Butrón.

