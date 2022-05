AMLO defiende su estrategia de seguridad: “puedo demostrar que esto es lo mejor”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su estrategia de seguridad, basada en abrazos y no balazos, a pesar de que las cifras señalan que la incidencia delictiva en delitos como el homicidio doloso se ha mantenido.

Tras reconocer que se trata de un problema complejo y que se ha avanzado poco, atribuyó este problema al abandono y a que las autoridades pasadas no lo atendieron.

“Yo pienso que vamos avanzando, que es un problema complejo, heredado, se abandonó durante mucho tiempo y sobre todo, no se atendió el fondo, el origen de la inseguridad y de la violencia se soslayó"

“Si, pero lo que no se hizo se arraigó y ahora estamos padeciendo de los polvos de aquellos lodos, y es un proceso que lleva tiempo, pero ya se están viendo los resultados, nos costó muchísimo detener el incremento en homicidios, la tendencia, lo que he planteado aquí, pero afortunadamente ya hay una disminución, leve, pero ya no continuó el incremento, ya no es la tendencia”, dijo.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de replantear su estrategia, el mandatario de inmediato negó esa posibilidad.

“ No vamos a cambiar la estrategia , al contrario, quienes deben reconocer que se equivocaron y que los errores en política son como crímenes , en el mejor de los casos, son nuestros adversarios (…) cuando yo dije abrazos, no balazos, se rieron, se burlaron, lo siguen haciendo y puedo demostrar de que esto es lo mejor, que lo otro no funciona, no funciona la ley del talión”, señaló.

Y ante la persistencia de homicidios en la que las víctimas son civiles inocentes, el mandatario destacó que ya no esté involucrado el estado.

“Pero no es el estado, si, si, tratamos de evitarlas, pero hay una gran diferencia: no es el estado”, enfatizó tras señalar que se están atendiendo las causas y eso lleva tiempo.

El mandatario mostró la gráfica acerca de los homicidios dolosos, en los que presentó cómo se ha ido reduciendo la incidencia en este delito.

Comentó que se van a enojar sus adversarios si decía que era muy probable que si ellos hubiesen ganado y si hubiese continuado esa misma política, la incidencia de los homicidios se hubiera elevado.

López Obrador destacó que a su llegada se comenzó a implementar los programas del bienestar con una filosofía nueva, mientras que para los conservadores no hay más que la mano duras, las medidas coercitivas, cárceles, leyes más severas, de exterminio

“Entonces, nosotros no creemos en eso, consideramos que lo fundamental es ir a las causas, que no se puede enfrentar el mal con el mal”, resaltó.

Para López Obrador los picos de violencia obedecen a la desintegración de las familias, el abandono a los jóvenes y, además de que se pensaba que todo se iba a resolver con medidas coercitivas, con la mano dura y a la asociación de la delincuencia con la autoridad.

Incluso, el mandatario cuestionó la situación de violencia que persiste en Guanajuato, entidad que se encuentra en el primer lugar de homicidios dolosos, tras señalar que ha pedido al gobernador una evaluación sobre el funcionamiento de la fiscalía estatal.

FBPT