AMLO descarta que México pueda caer en recesión

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no sufrirá una recesión económica, como anticipan algunos organismos financieros internacionales que ocurrirá en Estados Unidos.

“En México no, no vamos a tener problemas, ya enfrentamos lo más difícil además doloroso, el daño que causo la pandemia. Vamos a ir enfrentando la inflación buscando que no se pierda el poder adquisitivo en las familias”, manifestó el Presidente.

Dijo que nuestro país enfrentará las condiciones adversas a nivel internacional detonadas o exacerbadas por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

“Basta ver cómo estamos a nivel mundial, pero se cayó la economía como no había sucedido en 70 años. Ahora con la guerra en Ucrania, lo mismo, una inflación galopante en todo el mundo. Entonces sí es una crisis de la política-económica mundial”, reconoció

López Obrador confió en que México cuenta con dos activos importantes para enfrentar el reto.

“La honestidad, la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, eso es importantísimo porque aunque haya una crisis, si hay honestidad, si no hay corrupción podemos enfrentarla, imagínense que con la pandemia no hubiéramos comprado la vacuna para todos y vacunar a pobres y ricos, entonces esa es una ventaja que tenemos y la otra tiene que ver con la justicia con darle más al que tiene menos, esto antes se llamaba distribución de la riqueza y luego lo suavizaron llamándole distribución del ingreso pero es justicia”, explicó.

El Presidente dijo que la distribución del ingreso, debe realizarse con justicia que ganen quienes más tienen, pero también los de abajo, eso –indicó- es justicia.

“No se trata solo de medir crecimiento, puede ser que no haya crecimiento con relación a lo que pasaba antes, pero se distribuye la riqueza con justicia lo poco o lo mucho que se tiene, y eso es fundamental esa es la diferencia entre crecimiento y desarrollo”, sentenció el jefe del Ejecutivo.

