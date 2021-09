AMLO desconoce lo que padecen los damnificados por desastres naturales: PAN

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, acusó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “no se moja ni se ensucia los zapatos ayudando al pueblo de México”, por lo que dijo, no conoce lo que están padeciendo las personas afectadas por las inundaciones ocurridas la semana pasada.

“No señor Presidente, no se está atendiendo mejor que nunca a los damnificados, su discurso populista sobre convicción y compromiso no salva la vida ni restituye lo que más perdieron las familias, y es sin duda tema de desgracia.

"Pero claro, esto no lo sabe porque no ha acompañado a los damnificados de manera directa , el Presidente del país no se moja ni se ensucia los zapatos ayudando al pueblo de México”, señaló en conferencia de prensa.

El pasado 8 de septiembre el Presidente López Obrador sostuvo que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) desapareció para eliminar la corrupción, pero aclaró que pese a ello, su Gobierno está atendiendo mejor a los damnificados.

“Desaparece el Fonden, porque lo que queremos es desaparecer la corrupción en México, pero eso no significa que no se atienda. Fíjense la perversidad de estos conservadores corruptos, desaparece el Fonden, entonces ya el Gobierno no atiende a los damnificados: los estamos atendiendo mejor que nunca”, aseguró AMLO.

Al respecto, la senadora Kenia López dijo que la ayuda que el Gobierno está obligado a dar no ha llegado a Tula, Ecatepec, al cerro del Chiquihuite ni a Acapulco, cuando es urgente debido a las inundaciones y derrumbes que han ocurrido.

Recordó que durante la 4T se desapareció el Fonden porque existía corrupción en el organismo; sin embargo, resaltó que hasta el día de hoy no hay nadie detenido por los supuestos sobornos que el mandatario denunció.

“Como siempre, puros dichos y nada de hechos, hoy seguimos a la espera mientras los mexicanos pierden la vida, su patrimonio y todo lo que tienen en medio de estas catástrofes, su Gobierno no atiende los desastres naturales, ni siquiera puede estar con las personas afectadas”, sentenció la senadora panista.

López Rabadán reprochó que en el Gobierno sí tiene dinero para invertir en la Refinería Dos Bocas, pero no hay recursos para prevenir desastres naturales o ayudar a las personas que perdieron todo.

Por tal motivo, la legisladora exigió que se implemente un fondo con reglas de operación claras y no un programa que el Gobierno “manipula a su antojo”.

Exigimos un fondo con reglas de operación claras y no un programa que puede el Gobierno manipular a su antojo, ya basta de dar atole con el dedo poniendo en riesgo la vida de las personas Kenia López Rabadán

​Senadora del PAN

EGC