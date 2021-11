AMLO destaca apoyo para sacar adelante a Pemex

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que después de que “los tecnócratas corruptos” trataron de destruir a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), su gobierno está sacando adelante a “las empresas del pueblo” con el apoyo de sus trabajadores.

A través de sus redes sociales compartió un video que tomó desde la refinería de Salina Cruz, a donde acudió para supervisar los trabajos de rehabilitación.

Destacó que la actual administración federal impulsa la autosuficiencia alimentaria y energética, por lo que dijo que están rehabilitando las seis refinerías con las que cuenta el país y también están sacando adelante a las empresas públicas.

Estamos rehabilitando las seis refinerías y se está construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, porque queremos ser autosuficientes, producir en México lo que consumimos, sobre todo alimentos y energéticos, esa es la política de la Cuarta Transformación Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Cómo estamos rehabilitando las refinerías, cómo estamos sacando adelante a Pemex, porque querían destruir los tecnócratas corruptos a la CFE, las empresas públicas, las empresas del pueblo, entonces cómo estamos rescatando, con los trabajadores, con los técnicos de la CFE, de Pemex”, resaltó.

López Obrador refirió que durante el periodo neoliberal se gastaron 8 mil millones de dólares para rehabilitar las seis refinerías y sólo concluyeron el trabajo de tres, las cuales producen menos, porque acusó que los recursos se los robaron.

Me apasiona esto y me molesta, porque son unos reverendos ladrones estos tecnócratas neoliberales Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Dijo que por eso ahora ya no trabajan con esos procedimientos en los que “cobraban muchísimo y hacían mal el trabajo”.

“Durante el periodo neoliberal destinaron 8 mil millones de dólares a reconfigurar tres refinerías: Minatitlán, Cadereyta y Madero, y no se reconfiguraron la de Salamanca, la de Tula y la de Salina Cruz, y qué creen, producen más las no reconfiguradas que las configuradas, entonces qué hicieron con los 8 mil millones de dólares, pues la mayor parte de esa cantidad se la robaron. Ahora ya no se usa ese procedimiento”, subrayó.

El titular del Ejecutivo federal destacó que en estos recorridos lo acompaña el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, porque dijo que a diferencia de los anteriores encargados de la hacienda pública, ya no sólo hace trabajo de escritorio.

Es ejemplar el apoyo de trabajadores y técnicos para rescatar a Pemex y lograr el propósito de producir en el país las gasolinas y el diésel que consumimos. pic.twitter.com/t4becpBeBH — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 28, 2021

