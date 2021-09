AMLO destaca resultados positivos en diálogo de alto nivel

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México y Estados Unidos “estamos en la misma sintonía” en la estrategia para impulsar el desarrollo en la región y señaló que se obtuvieron resultados positivos en el Diálogo Económico de Alto Nivel.

Expresó que todavía no tiene un informe detallado de la reunión y espera a que regresen los funcionarios que participaron, como el canciller Marcelo Ebrard y la secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, pero dijo que el primer reporte que recibió es que “habían salido muy bien las cosas”.

Ante el reconocimiento de la vicepresidenta Kamala Harris de impulsar el desarrollo en México y Centroamérica, expresó su agradecimiento a la visión compartida con el gobierno estadounidense, porque reiteró que sólo con desarrollo se puede enfrentar el fenómeno migratorio.

En ese sentido, López Obrador consideró que así como los países europeos sumaron esfuerzos para conformar la Unión Europea e impulsar el desarrollo regional, ese tipo de acciones se deberían implementar en América.

Si hay trabajos y bienestar en los pueblos y comunidades de origen, la gente prefiere estar con sus familias, con su cultura y no emigra, entonces hay que atender eso, que no se ha hecho durante muchísimo tiempo, diría nunca, siempre es lo coercitivo, detener, pero no ha habido una alianza para el desarrollo, para el progreso con justicia