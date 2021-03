AMLO asegura que se prepara para jubilarse “por completo”; afirma que “hay relevo”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que se prepara jubilarse "por completo" en el 2024 de la actividad pública, ya que "hay relevo generacional".

Estoy satisfecho porque ya hay relevo generacional; si el pueblo lo decide y el creador lo permite, estoy hasta el 24 y me jubilo. Ahí sí, a Palenque; pero jubilar es no volver a participar en nada, no opinar.

"Estoy haciendo ya un trabajo, me estoy preparando psicológicamente para eso; ya tomé la decisión que para alejarme por completo voy a escribir, tengo un libro que quiero hacer pendiente sobre el pensamiento conservador", narró AMLO en conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

"¿La transformación no termina con Obrador?", se le preguntó a AMLO

"No. Me alejo por completo y ese libro me va a llevar como tres años".

"Ahí voy a estar ocupado; creo que voy a tener mi pensión, porque ya voy a completar más de 20 años (en el servicio público)".

Al respecto, AMLO dijo que con los trabajos que ha tenido en el servicio público ya le alcanza para obtener su pensión como derechohabiente del ISSSTE al completar más de 20 años, requisito para acceder a ese beneficio.

Agregó que tiene comprobantes de que pagó sus cuotas al ISSSTE, tras su paso por el Instituto Nacional del Consumidor (INCO), jefatura de gobierno de la Ciudad de México y ahora como Presidente de la República.

La vida en Palenque no es muy cara: AMLO

AMLO consideró que con lo que obtenga de pensión le va a alcanzar para vivir bien porque la vida en Palenque no es muy cara, además de que su esposa Beatriz Gutiérrez ya tiene su trabajo.

(En Palenque) con todo respeto, no voy a estar recibiendo a nadie que tenga que ver con la política, ya no voy a meterme en nada de eso, adelantó el primer mandatario.

"Yo tengo 67 años, de 50 años para arriba hay mujeres y hombres, se van a enojar los adversarios, pero la verdad, la verdad, sí hay relevo de este lado, ellos tienen problema, nosotros no, es un abanico", expresó, sin embargo, ante la petición de los reporteros de que diera nombres, declinó hacerlo y sólo soltó la risa.

