Violencia no acaba con más violencia: AMLO

“Ayer se enojó, pero es la verdad”, replicó el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a su antecesor Felipe Calderón, quien criticó su política de “abrazos, no balazos”, la cual reiteró “lo sostengo”, porque no se puede acabar la violencia con más violencia, “en eso somos distintos él y yo”.

La confrontación entre el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y el expresidente Felipe Calderón continúa escalando, ante las opiniones que ha vertido este último sobre las acciones que lleva a cabo o no durante su gobierno el actual mandatario.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que el poder es una tentación y si no hay ideales ni principios “atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos, los vuelve prepotentes, les brota el autoritarismo”, y consideró que Calderón actuó a lo tonto al no planear su combate a la delincuencia, pues solamente “golpeó con un garrote el avispero” antes de investigar lo que estaba pasando.

leer más Zavala y Zaldívar se confrontan por el caso de la Guardería ABC

Y preguntó “¿Qué no se dio cuenta quién era su secretario de Seguridad Pública?, ¿qué no se dio cuenta él, no ordenó que la Secretaría de Marina se dedicara a esta guerra?, ¿qué no dio él instrucciones para que los marinos se fueran a entrenar a Estados Unidos?, ¿qué no sabía él de la introducción de armas en el operativo Rápido y Furioso?, ¿qué no sabía de las masacres?”.

El Presidente López Obrador señaló a Calderón de ser el culpable de tantas muertes durante su sexenio, que fue “un tobogán de violencia”, pero lo llamaron “daño colateral”, y consideró que “el ser humano no es malo por naturaleza son las circunstancia a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales”.

En donde evidenció que incluso el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira reveló la postura que tenía Calderón para castigar a delincuentes y secuestradores, que era la de matarlos.

“Yo estaba ahí y me dijiste en el trayecto: ‘¿Qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes?’; te dije: ‘Debe ser un castigo legal muy severo’. Y tú me dijiste que, por ti, mejor deberían ser asesinados. Me quedé impactado con tu respuesta, era la respuesta de un criminal, como Victoriano Huerta. Eso eres, (...) pero más loco que Victoriano Huerta. Ya cálmate, Calderón. Cuando tomes, no tuitees, tranquilízate”, sostuvo Moreira en el video dirigido a Calderón y que fue proyectado en la conferencia mañanera.

Por ello, el Presidente insistió: “Claro que yo sostengo: abrazos, no balazos. Si se atiende a los jóvenes, si se dan opciones, alternativas; si la gente tiene trabajo, vamos a vivir en una sociedad mejor. Y en eso discrepamos; él (Calderón) no está pensando en eso”, agregó.

Respecto de la Guardería ABC, comentó que fue de los primeros casos que Calderón quiso encubrir, pero “yo estoy más por la no repetición y por la condena moral (...) para que esos horrores no se vuelvan a presentar”, apuntó.