AMLO: EU apoyará con tecnología para dotar a todo México de internet

Como parte de las negociaciones en la Cumbre de Líderes de América del Norte, el gobierno de Estados Unidos aceptó ayudar en un programa para garantizar internet en todo México, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO comentó que planteó el tema a la vicepresidenta Kamala Harris para el desarrollo de un programa especial de cooperación tecnológica para garantizar la señal en todo el territorio nacional.

“Ella aceptó ayudar porque nos comentó que fue la encargada de coordinar un programa de tecnología para internet, redes sociales", comentó.

López Obrador refirió que los estadounidenses reforzarán el sistema tecnológico desde del espacio, porque no se trata de una situación de recursos, sino de falta de tecnología que pueda acceder a ciertas regiones.

"La señal del satélite parece increíble, pero si está nublado ya no se puede, el teléfono ya no hablemos del internet, ya no funciona si hay mal tiempo, ya no hablemos del internet".

Ante esa situación, el presidente de México comentó que es necesario desplegar fibra óptica, instalar antenas y sistemas satelitales, con el fin de lograr la comunicación.

