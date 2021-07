AMLO exhorta al Congreso aprobar ley reglamentaria para juzgar al presidente por cualquier delito

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emplazó a los legisladores a aprobar en lo inmediato la ley reglamentaria en materia de fuero, para que el presidente sea juzgado igual que un ciudadano, por cualquier delito, y se acaben con los "intocables".

En conferencia de prensa mañanera, AMLO insistió en que se elimine el fuero para todos, presidente, legisladores y funcionarios, con el propósito de acabar con los privilegios y los fueros que otorgan impunidad.

Ya está allá en el Poder Legislativo la ley reglamentaria, porque si no, aunque esté en la Constitución (la eliminación del fuero al presidente) si no hay ley reglamentaria no aplica.