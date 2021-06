AMLO: "Faccioso" gobernar para un solo partido

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que “es faccioso” gobernar por un solo partido cuando se llega al poder, porque cualquier partido que gana debe hacerlo para todos sin distinciones.

“Podemos tener partidos distintos, pero cuando se llega al Gobierno se debe gobernar para todos, no se puede gobernar para un solo partido, eso es ser faccioso y eso es ocuparse de un solo grupo, una parte”, destacó.

Durante la supervisión de obra de la Autopista Barranca Larga-Ventanilla en el km 115+700 de la Autopista Barranca Larga-Ventanilla; San Vicente Coatlán, Oaxaca, señaló que pueden existir diferencias, pero una vez que ya se constituye el Gobierno se debe atender a todos.

Supervisión Autopista Barranca Larga-Ventanilla, desde San Vicente Coatlán, Oaxaca. https://t.co/42RbXoEU5c — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 12, 2021

“Esto no es de no estás conmigo y no votaste por mí, no vas a recibir nada, eso ya se acabó, el presupuesto es de todo el pueblo y se tiene que administrar con justicia, y tenemos que buscar la unidad de todo el pueblo”, añadió.

El Jefe del Ejecutivo aseguró que la obra es un laboratorio para demostrar cómo se debe de trabajar en materia de obras, porque la carretera estuvo parada durante muchos años.

Ya se reinició y se va a terminar, esto es un ejemplo a seguir de cómo debemos de iniciar y terminar las obras. Nosotros heredamos muchas obras inconclusas; hospitales, escuelas, carreteras, plantas termoeléctricas y gasoductos, y las debemos terminar para no dejar herencia de obras inconclusas a nuevos gobiernos Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Además, dijo que el Gobierno a su cargo debe conseguir el bienestar de la gente con desarrollo y modernidad, pero aclaró que la modernidad debe ser forjada desde abajo, no para las élites, sino compartida, equitativa que beneficia a todos.

Estamos comprometidos con ayudar a la gente, es conseguir el bienestar del pueblo y en especial de la gente humilde, de los que ven en los pueblos y comunidades marginadas. Estamos entregando becas a 11 millones de alumnos, nunca en la historia se había ayudado de esta manera a los jóvenes. Estamos dando preferencia a los pobres y comunidades indígenas Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, afirmó que las autopistas representan un mejor desarrollo y un crecimiento de 4.5 por ciento, que significan más de mil 500 empleos, y representan la esperanza para que agricultores de papaya suban sus cifras, porque la carretera significa conectividad para promover los productos.

“En torno al turismo, estaremos a dos horas de la costa de Huatulco. Le queremos agradecer porque con estas carreteras será el desarrollo al infinito, además de que habrá inclusión porque varios pueblos estarán conectados”, refirió.