AMLO felicita a Sheinbaum por su boda, pero pone en duda su asistencia al evento

El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quién este miércoles anunció que se casará, luego de seis años de noviazgo. Sin embargo, dijo que si lo invita, “generalmente” no asiste a esos eventos.

“Pues felicidades, todo lo que sea estar contentos alegres, felices debe celebrarse. No hay que enojarse ni andar con cara dura o amargado, mucho menos frustrarse. Hay que decir gracias a la vida que nos ha dado tanto, -“¿Asistiría si lo invitan? - Eso es otra cosa porque yo por lo general no asisto a las ceremonias ni bautizos, ni bodas, pero desde hace años, porque me invitan mucho y tendría que dedicar bastante tiempo”, señaló el mandatario.

Agregó que tiene millones de amigos, “hermanas, hermanos, la verdad hay cariño mucho y es recíproco con mucha gente, no solo mi familia o mi familia es muy grande o lo que decía don Julio Scherer cuando yo le planteaba algo decía: ‘ya usted no se pertenece, ya no es de dominio público ya está inventariado como un servidor público’”.

El presidente expuso que esa expresión será válida hasta finales de septiembre de 2024, cuando deje la presidencia.