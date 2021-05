AMLO: FGR decidirá si hay delito electoral por entrega de tarjetas en NL, no la OEA ni la ONU

La Fiscalía General de la República (FGR) determinará si hubo un delito por la distribución de tarjetas electrónicas por parte del candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, no la OEA ni la ONU, "aunque ya me fueron a acusar" al extranjero, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

"Antes las decisiones se tomaban en la cúpula, por eso ahora las cosas son distintas, no nos adelantemos, hay que esperar que la Fiscalía decida y todo mundo tiene derecho a ir a la OEA, a la ONU, a cualquier organismo internacional", declaró AMLO en conferencia de prensa.

AMLO comentó: "Ya me fueron a acusar a la OEA, imagínense a la OEA", en referencia a la denuncia que hizo el abanderado priista al gobierno neoleonés durante la reunión que sostuvo con el secretario general de dicha organización Luis Almagro.

No impedimos a nadie que observe lo que está sucediendo en nuestro país: AMLO

Sin embargo, AMLO aclaró que estos organismos internacionales tienen las puertas abiertas en nuestro país para realizar tareas de observación electoral porque no hay nada que esconder.

"Nosotros no tenemos nada que ocultar, estamos luchando por la democracia, queremos la transformación del país; estamos en contra de la corrupción y puede venir cualquier organización, están las puertas abiertas, no impedimos a nadie que observe lo que está sucediendo en nuestro país, no hay censura", enfatizó AMLO.

AMLO aplaudió que este tema de entrega de tarjetas se esté ventilando porque lo más importante es detener la compra del voto, el tráfico con la pobreza de la gente y la entrega de despensas.

Exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad electoral el día de los comicios el 6 de junio, que no sólo vaya a votar "sino que se queden ahí cerca, cuidando hasta que se tenga el acta, y cuidar que no se vaya la luz, que no vayan a asaltar las casillas, todo lo que hacen los mapaches electorales".

ntb