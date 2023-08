AMLO indica que padres y maestros decidirán sobre los libros de texto gratuitos

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que no avanzará el alto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para los libros de texto gratuitos, ya que serán los padres de familia y profesiones quienes decidan.

En una conferencia sobre Programas del Bienestar, el presidente señaló: "En algunos estados no se va a poder, muy poco, muy pocos porque ahí se amacollaron, así le dicen en mi pueblo, algunos gobernadores, una gobernadora con un ministro deshonesto de la Corte que así, rápido les dio un amparo, pero eso no les va a funcionar porque van a definir, al final de cuentas, los padres de familia, madres de familia y los maestros , ellos son los que van a decidir no los gobernantes y autoridades corruptas. Vamos a seguir adelante".

También criticó que algunos gobernadores y un ministro no quieren los nuevos libros de texto gratuitos, y que se quiere frenar su entrega debido a que hay quienes no quieren que se conozca la realidad económica del país.

Por su parte, recalcó que si se quiere que haya científicos y profesionales humanistas: "Sí queremos científicos, físicos, matemáticos, buenos químicos, pero de mucho corazón, no queremos científicos con el corazón endurecido, queremos científicos con humanismo, que le tengan amor al prójimo, para eso son los nuevos libros".

