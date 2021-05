AMLO: Inmoral sacar raja política del accidente en Línea 12 del Metro

Al anunciar que inició la investigación del accidente en la Línea 12 del Metro para castigar a los responsables y hacer justicia a las víctimas, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) demandó a la oposición y a los trabajadores de este transporte a no utilizar la tragedia de manera inmoral e irresponsable para sacar raja política en tiempos electorales.

En conferencia de prensa, AMLO afirmó que el paro de empleados del Metro que pretenden realizar en próximos días, no es el camino para resolver los problemas en el Sistema de Transporte Colectivo ni tampoco la vía para manipular la tragedia, "aunque es muy difícil porque son tiempos de zopilotes".

Criticó la presencia de algunos militantes del partido conservador (PAN) en la zona donde ocurrió el desplome de la Línea aérea del Metro en la estación Olivos; "son actitudes muy irresponsables, no es para sacar raja, aprovecharse de la tragedia, pero el amarillismo en los medios nacionales e internacionales es inevitable".

AMLO confió en que los trabajadores del Metro que anticiparon un posible paro de labores en protesta por las condiciones del STC recapaciten en su actitud porque no se ayuda en nada con esas acciones.

Esto tiene más que ver con lo electoral, con la politiquería, como estamos en tiempo de campaña, ayer fueron del partido conservador al sitio, hasta la misma gente los rechazó, explicó.

López Obrador consideró que el paro no es el camino y ofreció como opción que se presenten las denuncias ante las autoridades competentes, además, no les ayuda porque la gente está muy consciente de todo y no se deja manipular.

"Claro que si los dirigentes del sindicato dan una declaración sobre el tema, van a haber cientos de periodistas y va a ser noticia nacional e internacional. Pero ese oportunismo es inmoral, entonces hay que actuar de forma responsable, no dejar de denunciar, de protestar, ejercer nuestro derecho a disentir y a exigir justicia", apuntó.

AMLO refrendó su respaldo a Sheinbaum

Sobre el mismo tema, AMLO refrendó su respaldo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum en las tareas de investigación sobre las causas del accidente en la Línea Dorada, para lo cual una empresa extranjera realizará el dictamen correspondiente.

"Ella ha dicho que se va a actuar y yo coincido, con apego a la legalidad y también con justicia. Va a haber justicia, no va a ser como antes que todo lo ocultaban y había relaciones de complicidad, componendas e impunidad", sostuvo.

ntb