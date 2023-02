AMLO insiste en cambios a la Constitución para devolverle su "humanismo original"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no dejará de insistir en cambiar la Constitución para abolir, por la vía legal y democrática, las reformas contrarias a la población, que aseguró se hicieron durante el periodo neoliberal.

En el discurso que ofreció durante la ceremonia por el 106 Aniversario de la Promulgación de la Constitución, que se llevó a cabo en el Teatro de la República, en Querétaro, señaló que durante el periodo neoliberal se tuvo un “vergonzoso retroceso” por las modificaciones constitucionales que se realizaron, lo que se ha revertido durante la actual administración.

“Frente a este vergonzoso retroceso podemos, con orgullo y con la frente en alto, sostener que millones de mexicanos hemos logrado la aprobación de algunas reformas en el Congreso con el distintivo de la honestidad y el humanismo, ahora es delito grave la corrupción, que no lo era, porque habían modificado el Código Penal durante el sexenio de 1988-1994”

El mandatario federal dijo que por ello seguirán luchando para abolir las reformas que son contrarias al interés público y devolverle a la Constitución su “humanismo original".

“Debemos seguir luchando por los ideales de la Revolución Mexicana consagrados en la Constitución de 1917, no dejar de insistir en abolir por la vía legal y democrática las reformas contrarias al interés público, impuestas durante el periodo neoliberal, continuar proponiendo cambios al marco legal en beneficio del pueblo, hasta devolver a nuestra ley máxima toda la grandeza de su humanismo original”, manifestó.

López Obrador aseguró que la Constitución de 1917 sigue viva y se refleja en la transformación actual del país.

“La política es hacer historia, es transformar, ello implica pugnar siempre por lo que es justo y parece imposible de alcanzar, si no se lucha en forma sostenida por convertir los sueños en realidad, no hay práctica política que valga la pena, ni transformación posible ni deferencia sustancia entre la vida y la nada, la Constitución de 1917 no ha muerto, vive en la transformación del México libre, justo, igualitario, democrático y fraterno de nuestros días”