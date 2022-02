AMLO insiste en que Loret de Mola y otros periodistas den a conocer sus ingresos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hacer un llamado a Carlos Loret de Mola, así como a todos los periodistas “famosos” para que den a conocer los montos de sus ingresos.

En conferencia de prensa en Ciudad Juárez, Chihuahua, indicó que “ojalá” el comunicador Loret de Mola acepte participar para demostrar que los datos expuestos en las “mañaneras” no han sido “exagerados”.

“Tengo las pruebas, nada más que el Inai no me permite dar a conocer estas pruebas porque sostienen que no es dinero público y yo creo que sí es dinero público y lo puedo probar”, argumentó AMLO.

Además, reiteró que quienes también deberían dar a conocer cuánto ganan son Jorge Ramos, Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva y Carmen Aristegui, pues aseguró que de conocer los montos el pueblo se quedaría “anonadado”.

“La gente no tiene una idea de cuánto ganan estas personalidades que no defienden al pueblo, les pagan todo ese dinero para defender intereses creados, contrarios al pueblo, para mantener el régimen de presión, de injusticias y de corrupción y es dinero que deja de recibir el pueblo que es del presupuesto”, aseguró el Presidente.

Expuso que lo mismo hizo al principio de su gobierno, cuando se suspendieron las pensiones de los expresidentes para evitar que recibieran cinco millones de pesos mensuales.

“Y aunque les parezca increíble, de estos periodistas hay quienes ganan dos y hasta tres veces más y se erigen, se sitúan como los jueces, entonces ya basta de hipocresías y de simulación”, subrayó López Obrador.

En ese sentido, consideró que muchos quisieran que no expresara sus puntos de vista como lo ha hecho en los últimos días.

“´No diga nada eh porque si dice le acusamos de autoritario, de que no garantiza la libertad de expresión, de que en México no hay democracia, de que México es como Venezuela, de que hay una dictadura, que se persigue a los periodistas´”.

Sin embargo, aclaró que su gobierno atiende los asesinatos de los comunicadores y recalcó que es su compromiso que no exista la impunidad. Además, reconoció el trabajo de los que buscan la nota en las calles porque “es muy difícil hacer el periodismo en los estados”.

“Les tenemos a ustedes y a todos los periodistas de México mucho respeto, admiramos lo que hacen y consideramos que el periodismo es un oficio noble y respetamos mucho el trabajo de los periodistas. Tenemos las diferencias, pero es un asunto que si lo analizamos bien no tiene que ver, vamos a decir, del todo con el periodismo, sino que tiene que ver con los grupos de intereses creados”.

López Obrador aprovechó para negar que haya amenazado a un periódico nacional, pues aseguró que su gobierno mantiene un debate abierto y sin censura.

“No es el caso de antes, la misma Aristegui porque hizo un reportaje le quitaron el programa; Gutiérrez Vivó lo expulsaron del país; nosotros nuca vamos a hacer eso por convicciones, no hay represión y vamos a garantizar siempre el derecho a disentir, pero queremos también tener el derecho de réplica o ¿el derecho de libertad de expresión aplica para unos y para otros no?, cuestionó.

Agregó que se continuará con la misma política para defender las causas de libertad, honestidad y de la defensa de la soberanía y celebró que todo ello se lleve a cabo de manera pacífica.

“Yo ya llevo tiempo en esto, y resisto, es el proyecto de nación que estamos impulsando millones de mexicanos que no queremos que México sea un país de unos cuantos, no queremos un México con una monstruosa desigualdad”, finalizó.

Problema “tremendo”, violencia a comunicadores

El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian A. Nichols, consideró que la violencia contra periodistas en México es un problema “tremendo”.

Detalló que el asesinato de periodistas es una mancha para todos aquellos que trabajan por la libertad de prensa, por ello se requiere rendición de cuentas y demás elementos para salvaguardar la vida de las personas.

“El asesinato de periodistas y miembros de sociedad civil en México es un problema tremendo y una mancha para los que trabajamos en defensa y apoyo a libertad de prensa. Necesitamos demandar rendición de cuentas y acciones para proteger a estos importantes miembros de la sociedad mexicana”, dijo.

En su cuenta de Twitter posteó una imagen en la que se ven sillas y veladoras, acompañadas de fotografías de periodistas fallecidos.

La declaración se da un día después de que el senador republicano Ted Cruz resaltara los crímenes contra la prensa que se cometen en México y criticara al Presidente López Obrador por utilizar su conferencia de prensa contra Carlos Loret.

