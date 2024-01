AMLO insistirá en bajar sueldos de ministros

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pese que en el Poder Judicial se han resistido, enviará una iniciativa de reforma constitucional para que nadie gane más de lo que obtiene de ingresos el titular del Ejecutivo federal.

Al encabezar los trabajos de supervisión de los programas para el Bienestar en Zacatecas, afirmó que así como su gobierno ha apostado por los ahorros y la austeridad, insistirá en que este criterio se aplique en todos los poderes.

“No hay lujos en el gobierno, sólo se resistieron los del Poder Judicial, pero ya ven que yo soy perseverante, necio en lo que tiene que ver con la defensa del pueblo y voy a enviar una nueva iniciativa de reforma a la Constitución para que nadie gane más que lo que obtiene de ingresos el presidente de la República.

“Así que ahora los ministros están ganando cuatro veces más que lo que yo obtengo, porque llegué y para predicar con el ejemplo reduje mi sueldo y así en general, no hay camionetas blindadas, no hay viajes al extranjero sin ton ni son y hemos logrado ahorrar bastante, por eso tenemos presupuesto, por eso hemos logrado mantener finanzas públicas sanas y esto nos ayuda mucho, porque México es el país del mundo con la moneda más fuerte con relación al dólar, no se ha devaluado nuestro peso, al contrario, es súper peso y también como está llegando mucha inversión extranjera ya casi podemos decir que hay pleno empleo, somos de los tres países del mundo con menos desempleo”, manifestó AMLO.

En su discurso, AMLO pidió a los asistentes estar pendientes porque el 5 de febrero presentará el paquete de iniciativas para garantizar los derechos de justicia del pueblo de México.

En ese contexto, subrayó, como lo dijo el sábado en Durango, que se va contento porque sentó las bases de la transformación y porque quien lo va a sustituir será igual o mejor que él.

“Me voy contento, porque se ha avanzado, ya sentamos las bases de la transformación, me voy contento porque cumplimos con el principio maderista de sufragio efectivo no reelección, vamos a seguir llevando a cabo la transformación, aunque ya no esté, porque me voy a jubilar y el país va a quedar en muy buenas manos, no se los diría si no fuese así, quien me va a sustituir va a ser igual o mejor que el actual presidente de México, no hay nada de qué preocuparse”, afirmó AMLO.

Acompañado por miembros de su gabinete y por el gobernador de Zacatecas, David Monreal, López Obrador también anunció que el próximo mes saldrá su nuevo libro.

“Va a salir el próximo mes, creo que la primera quincena de febrero, porque quise escribir toda una experiencia de lucha dedicada a los jóvenes, para que vean cómo son estos procesos cuando se quiere llevar a cabo una transformación, un cambio en beneficio de nuestro pueblo”, expresó AMLO.

AMLO dijo que en los últimos meses que le quedan de gestión se enfocará en gran medida a atender el tema del sistema de salud, porque aseguró que dejará en México el mejor servicio público a nivel global.

“Les voy a ganar a mis adversarios los conservadores porque dije que íbamos a tener un sistema de salud público mejor que el de Dinamarca y empezaron a burlarse, pues no va a ser mejor que el de Dinamarca, va a ser el mejor del mundo, con médicos, con especialistas, para que se hagan todos los estudios, intervenciones quirúrgicas, medicamentos gratuitos, ya creamos una mega farmacia, para que si en un pueblo de Zacatecas falta medicamentos, en menos de 48 horas llega ese medicamento y todo gratuito, universal y gratuito y dicen que no voy a poder, sigo manteniendo mi compromiso y acepto el desafío, me canso ganso de que le vamos a ganar”, manifestó AMLO.

