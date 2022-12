AMLO arremete contra bancos de desarrollo; "no hacen nada", acusa

Al señalar que hay condiciones inmejorables para llevar a cabo una nueva política en el continente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador tildó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros proveedores financieros en la región de ser “aparatos burocráticos onerosos de fachada” que no ayudan a mejorar las condiciones de la población.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario expuso que, a pesar de la situación, hay tres elementos básicos a ejecutar para cambiar las directrices políticas.

El primero de ellos, refirió, es buscar la integración económica para sustituir importaciones de otras regiones del mundo, de forma que aquello que se consume en América Latina se produzca dentro de la misma y hacer del continente un referente económico.

Insistió en que se debe buscar un equilibrio económico sin que se llegue al uso de la fuerza, ni “ningún tipo de guerra, ni siquiera comercial”, pues además comparó que mientras otros países como China ya proyectan planes al 2050, “aquí estamos pensando en la próxima elección”.

El segundo planteamiento, dijo, es que no puede haber desigualdad, por lo que llamó a construir una alianza entre los pueblos de América Latina y elaborar un plan de bienestar.

En este punto, refirió que el flujo migratorio no podrá detenerse en tanto “se siga abandonando a América Latina y el Caribe”, pues la falta de empleo obliga a las poblaciones a salir de sus países.

“Existen bancos de desarrollo para América Latina, como el BID y otros, pero no hacen nada, no ayudan, no impulsan la actividad productiva, no generan empleo en los países, son aparatos burocráticos onerosos de fachada”, reclamó.