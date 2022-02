AMLO: México realiza un cambio radical y profundo contra la corrupción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México se realiza una transformación profunda y radical como en la Independencia, Reforma o Revolución, porque desean arrancar de raíz el mal de la corrupción que impedía salir adelante a la nación.

“Ahora es distinto, ya no quieren las armas, porque el pueblo quiere un cambio de manera pacífica y por eso hablamos de que estamos realizando una transformación, igual de profunda como lo fue la Independencia, Reforma o Revolución ; radical porque queremos arrancar de raíz el mal de la corrupción que nos impedía como nación salir adelante”, aseguró.

Durante una reunión con autoridades de la montaña de Guerrero, mencionó que la palabra radical viene de raíz y precisamente es lo que quieren hacer en México, arrancar de raíz la corrupción y los privilegios, para poder enfrentar la desigualdad, el racismo, clasismos, discriminación, “esto es lo que significa esta Cuarta Transformación y subrayo, sin violencia”, dijo.

Por otra parte, señaló que se hizo un acuerdo con empresas constructoras de la administración pasada que dan mantenimiento en carreteras, ya que se deben 10 mil millones de pesos; pero se revisó y se vio que estaba excedido y se puede realizar un ajuste.

En este tenor, mencionó que será un apoyo anual hasta 2024 para consolidar bien estas obras, además que es importante que los presidentes municipales ayuden, sin importar afinidad política.

López Obrador respaldó la labor de la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado, a quien aseguró no estará sola en el desarrollo de la entidad, por lo que se comprometió a ir cada tres meses a la zona de la montaña a supervisar los trabajos.

Además, dijo es necesario avanzar en temas de salud, por lo que se llegó a un acuerdo con el Teletón, para que pueda brindar tratamientos a las personas con discapacidad, y reiteró que es el único caso en el que se apoya financieramente a una organización civil.

Todos los discapacitados van a tener su pensión pero no basta con eso, ya que no hay atención médica, ni rehabilitación o terapias, y muchas veces por falta de ello, discapacidades que no son graves se convierten para toda la vida, por ello se puede prevenir si se atiende en terapias, por ello Teletón tiene estos centros y últimamente construyeron estos centros, pero no tienen apoyos para operar. El DIF federal no es suficiente, por ello en el Teletón se les da apoyo