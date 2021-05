AMLO niega que México no aplicará prueba PISA este año

En Chetumal, Quintana Roo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este lunes que México vaya a dejar de aplicar la prueba PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el fin de evaluar los avances en materia de educación en nuestro país, no tiene por qué no continuar.

"¿México va a continuar en la prueba PISA? Yo creo que sí, no tiene por qué no continuar. ¿Va a continuar México permitiendo que se hagan pruebas para que mejore la calidad de la enseñanza? Digo sí, todo lo que nos convenga", afirmó AMLO.

Durante la conferencia de prensa mañanera, AMLO dejó claro que todo lo que signifique mejorar la educación es apoyado, respaldado todas las pruebas "y estamos nosotros participando", incluyendo PISA.

El fin de semana, la OCDE expresó su preocupación por la decisión del Gobierno de López Obrador de suprimir a estudiantes de secundaria de la prueba PISA, con lo que México se sumaría al bloque donde no se aplica junto con Bolivia, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

"A lo largo de los años, la prueba PISA ha arrojado información invaluable sobre la calidad y la equidad de la educación en México y quizá de manera más importante, ha enfocado la atención pública sobre la urgencia de mejorar las oportunidades educativas en las comunidades más marginadas", indicó la OCDE en un comunicado.

Al respecto, López Obrador subrayó que, luego de la noticia de PISA, con la OCDE ahora salen muchas cosas en los medios de comunicación, no sólo en los nacionales sino también en los internacionales.

"Muchas noticias falsas, hasta en los más famosos el The New York Times, Wall Street Journal, Financial Times, a veces desinforman, no tienen ética en el manejo de su información y a lo mejor los directivos ni lo saben", sostuvo.

AMLO incluso denunció que a los corresponsales extranjeros muchas veces los "apapacharon y los trataron muy bien en gobiernos anteriores". Y agregó que "ya Jesús no tiene un departamento de atención a corresponsales extranjeros.

"Antes eran consentidos, se les colmaba de atención, de privilegios y además toda esa prensa también defiende a grupos de intereses creados. Cuándo vamos a convencer a El País de que es importante acabar con la corrupción en México si es un boletín de las empresas españolas que hacían su agosto aquí", aseveró.

EGC