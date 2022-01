Ordenan compra de píldoras antiCovid

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se ordenó la compra de los medicamentos orales Molnupiravir y Paxlovid para tratar COVID-19 y adelantó que se analiza la posibilidad de que estos puedan ser adquiridos en las farmacias.

“Ya se ordenó una compra de los medicamentos para el sector público, mañana les pueden ya informar, le voy a pedir que venga Alejandro Alejandro Svarch de Cofepris, que les dé más información sobre los dos tratamientos y la posibilidad de que se pueda vender en farmacias”, adelantó el mandatario.

En conferencia de prensa, explicó que, aunque se había hablado que los medicamentos solo estarían disponibles en los hospitales públicos para casos de emergencia, se discute la posibilidad de que los mexicanos los puedan conseguir en farmacias, aunque aclaró que no es lo que desea su gobierno.

“Nosotros no queremos eso, eso se va a analizar, porque queremos que se mantenga el derecho del pueblo a la salud y que se entregue de manera gratuita, por eso en los hospitales públicos, pero no queremos también que vayan a decir ´ es que no hay, que yo quiero comprar y que me lo impiden´, o sea lo vamos a analizar”, detalló el ejecutivo federal.

El mandatario destacó que este martes se darán a conocer los avances de la adquisición y cómo se podrán distribuir, “y también que ellos nos digan si conviene o no conviene para que no haya abusos, pero que al mismo tiempo garanticemos la libertad de la gente para que nadie diga que no tiene acceso”.

Expuso que hasta el momento los medicamentos de los laboratorios Merck y Pfizer se recomiendan para casos graves, adultos mayores o para personas con enfermedades crónicas.

leer más Pruebas COVID-19: abren 4 quioscos más en CDMX

“A lo mejor no va a ser falta que se autorice para el mercado privado, ya ven lo que hicieron algunos con los con las pruebas, ya las estaban vendiendo, o sea eso no, la salud es un derecho no es un privilegio”, resaltó el tabasqueño.

Además, recordó que cuando estuvo contagiado por COVID-19 por segunda ocasión se le hizo la propuesta de aplicarse los medicamentos, lo cual rechazó para atenderse únicamente con paracetamol, miel y limón.

“A mí me propusieron que a mí me aplicarán ese tratamiento, son 40 pastillas, son cuatro cada 12 horas durante cinco días, y se quita el COVID-19, entonces yo opté por lo segundo porque no tenía yo síntomas delicados”, finalizó.

lemm.