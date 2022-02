AMLO pide al INE más casillas en revocación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que se reúnan y que lleguen a un acuerdo para colocar un mayor número de casillas para la revocación de mandato.

En conferencia de prensa desde Colima, urgió al INE a que recurra al apoyo de autoridades y órganos electorales locales, así como de organizaciones civiles, sindicales y empresariales "que podrían ayudar para que haya casillas suficientes".

"Entonces ojalá y sin que se tome como una presión, sino en muy buenos términos", indicó López Obrador desde el 29 Batallón de Infantería.

El Presidente de México acusó al INE de actuar de manera antidemocrática durante los trabajos para el ejercicio de revocación de mandato porque lo hace "a regañadientes y obstaculizando el que se lleve a cabo esta consulta, es de dominio público, es evidente".

El Presidente negó que pudiera ser multado por defender la Constitución y la democracia de México y, de nueva cuenta, lamentó que aunque el número de casillas será el mismo que el que se utilizó para la consulta popular de 2021, ahora se pidieron más recursos.

Aseguró que para la consulta popular del año pasado para que los mexicanos decidieran si se debía juzgar a los expresidentes se utilizó un presupuesto de 502 millones de pesos y se instalaron 57 mil 077 casilla s , con costo por cada una de ocho mil 800 pesos .

López Obrador expuso que más allá de que los consejeros electorales mantengan viáticos y salarios más altos que los del Presidente de la República, el problema es que se viola la Constitución.

"Entonces no me quiero quedar nada más con la denuncia; van a ver municipios donde no van a instalar una casilla. Es una violación flagrante a la Constitución; si hay un mandato constitucional no pueden alegar que no tienen dinero porque tienen un presupuesto suficiente".