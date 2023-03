AMLO pide a FGR que no haya ningún tipo de consideración más que hacer justicia por incendio en Juárez

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que habló con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para solicitarle que en las indagatorias sobre la muerte de los migrantes en un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM), en Ciudad Juárez, “no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia”.

En Palacio Nacional, AMLO anunció que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, volverá a informar sobre los avances del caso en una conferencia de prensa hoy por la tarde.

López Obrador reiteró que se trató de un caso “que nos duele mucho, y no nos deja de doler”; también, volvió a expresar su pésame a los familiares.

“Y lo segundo, decirles que no va a haber impunidad, que se va a castigar a los responsables. Hablé con el Fiscal para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia, que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad, y que se descarte la impunidad, que no haya impunidad, que haya justicia”, agregó.

Al apuntar que los detalles de los avances de las indagatorias los presentará la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, apuntó:

“No quiero meterme, porque como está abierta la investigación, no quiero dar a conocer datos o presuntos hechos, todo lo que está saliendo de las investigaciones, y que no se vaya a utilizar esto para que los responsables puedan acudir a amparos y protegerse”.

Dijo que ya habló con Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, y aclaró:

“Todos van a esperar el resultado de la investigación, como corresponde, va a ser la fiscalía la que va a iniciar los procesos judiciales correspondientes”.

Aclaró que será, posiblemente a las 15:00 horas, cuando se desarrolle la conferencia de prensa encabezada por Rosa Icela Rodríguez.

Hasta la tarde del miércoles, se había informado de la muerte de 39 migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, así como 27 heridos que son atendidos en distintos hospitales.