AMLO pide a gobernador de Puebla revisar nombramiento de excolaborador de Genaro García Luna

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, revisar el nombramiento de Ardelio Vargas Fosado como secretario de Gobierno en la entidad, por sus vínculos con el extitular de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y el “narco estado” que se vivió en el pasado.

"No sabemos si es culpable o no, pero sí trabajó en la Policía Federal, sí tuvo vínculos con García Luna, y nosotros no queremos nada que ver con esta gente. Para decirlo claro, rápido y breve: Padecimos de un narco estado que nos hizo mucho daño al país, entonces no queremos nada con eso, vamos a esperar", expresó.

En la conferencia matutina, el primer mandatario dijo que ya se informó al gobernador Salomón Céspedes sobre la labor de Vargas Fosado hace una semana donde la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, le entregó un reporte.

"Hay la grandísima ventaja de que el gobernador de Puebla es una gente de primera, que tiene todo nuestro apoyo y respaldo, al que estimamos mucho. Por esa confianza podemos informar, lo hacemos con otros gobernadores cuando vemos que hay alguien que no tiene buena fama pública que se requiere, es ser y parecer", apuntó el presidente López Obrador.

