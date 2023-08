'¡Se van a rayar!': AMLO prestará avión a youtubers para que vayan a su informe de Gobierno

Por ser un evento especial, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que pondrá a disposición de youtubers un avión para que sean trasladados a Campeche, entidad en la que dará su quinto informe de Gobierno, el penúltimo antes de dejar la silla presidencial.

Reveló que es Jesús Ramírez Cuevas, el encargado de verificar que el transporte sea el óptimo para los invitados a este evento que se llevará a cabo este viernes 1 de septiembre y en el que dará los datos sobre este último año de mandato y los resultados que ha obtenido hasta esta fecha.

'¡Se van a rayar, es algo especial!'

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente informó que el avión tiene una capacidad de entre 120 y 130 pasajeros y que al ser un evento especial, lo está solicitando para transportar a estos youtubers que sólo irán al quinto informe de Gobierno y serán devueltos apenas terminando el evento.

"Por primera vez lo vamos a hacer. Nada más los que vienen aquí, sino no nos alcanza, pero sí les queremos invitar. Estamos pidiendo a la Secretaría de Defensa, a la Fuerza Aérea; tienen un avión, creo que de 120 pasajeros, 130, que les lleven", indicó.

Al ser un evento especial, López Obrador solicitó este avión para trasladar también a más invitados. "Van a ir también otros invitados del gabinete, del Gobierno. Los llevan, van al informe y regrésense. ¡Se van a sentir, no, no, no, no, se van a rayar! Es algo especial, es algo especial", informó.

El presidente López Obrador durante la conferencia matutina de este jueves. Cuartoscuro

¿Por qué lo hará en Campeche?

En esta ocasión, el presidente López Obrador informó que este informe de Gobierno se realizará en Campeche, en punto de las 10:00 horas, debido a que coincide con la supervisión que hace del Tren Maya cada 15 días. Terminando el informe, indicó, subirá en la estación de Campeche para realizar el primer recorrido, aunque sea de supervisión.

"Ese día, terminando el informe, nos vamos a subir al tren, no para inaugurarlo, nos vamos a subir en la estación de Campeche. Porque coincide que es viernes, el fin de semana de la supervisión que hago cada 15 días. Entonces, nos vamos a subir al tren en Campeche, a la estación de Campeche, y vamos a bajar en Teya, en Mérida. Es el primer recorrido, pero de supervisión", informó el presidente en julio pasado.