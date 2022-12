AMLO rechaza que haya polarización en el país; señala que hay politización

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que México esté polarizado, lo que hay es politización.

"Lo de la polarización, no hay polarización hay politización, ¿por qué no hay polarización? porque la mayoría de la gente está de acuerdo con lo que se hace; no solo los que se manifestaron, yo creo que ellos deben de tomar en cuenta la opinión de la gente, ese es su principal problema y creen que el pueblo es menor de edad y es tonto, no tonto, es quien piensa que el pueblo es tonto, tienen que tenerle más respeto a la gente", manifestó el Presidente.

Agregó que nuestro país vive una nueva época y una nueva realidad.

" Hay una nueva realidad política , siempre lo he dicho, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas y aquí hay dos cosas, se acepta la nueva realidad o que se amuele la realidad. Aceptarla, sin que esté uno de acuerdo o no esté convencido, no tiene porqué adherirse a ningún movimiento si uno tiene un pensamiento distinto, pero no cerrarnos", destacó López Obrador.

Para indicar que sus opositores están viendo una polarización mostró una publicación del periodista Pedro Ferriz, quien dijo que el Presidente todos los días recurre a la brujería, la santería y la magia negra, lo que fue tomado a broma por el Ejecutivo Federal, quien mencionó que demuestra que hasta sus más ácidos críticos hacen chistes, caricaturas de estás diferencias.

