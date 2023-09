AMLO rechaza reponer encuesta y apoya a Claudia; Ebrard, 'libre de decidir', sostiene

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que él apoya a Claudia Sheinbaum para ser la abanderada de Morena en las elecciones del 2024 a la Presidencia de la República, por lo que rechazó que se reponga el método de las encuestas como lo solicitó en la víspera Marcelo Ebrard.

#ConferenciaPresidente | Jueves 7 de septiembre de 2023

“Fue un ejemplo de ejercicio democrático, algo inédito, la costumbre por décadas, siglos, era la imposición, era el dedazo. El presidente en turno decidía sobre el sucesor, eso se impuso durante mucho tiempo, los jóvenes tienen que conocer toda esta historia”, destacó AMLO en Palacio Nacional.

López Obrador presentó los resultados de las encuestas, mediante las cuales Claudia Sheinbaum fue electa como coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Transformación.

"Claudia Sheinbaum en las cinco encuestas sale con más aceptación", afirmó.

Y sobre Marcelo Ebrard dijo:

"El caso de Marcelo, como seguramente me van a preguntar, les quiero decir que Marcelo es muy buena persona, muy buen dirigente, muy buen servidor público, es mi amigo; yo espero que él decida apoyar la transformación, que continúe la transformación, poner por delante el interés general, pensar en la justicia, pensar que este país no puede ser país de una minoría rapaz".

AMLO no descartó que Ebrard Casaubón decida ir como candidato independiente a la Presidencia, lo cual no afectaría a Morena, pues “los que se están frotando las manos no se dan cuenta en donde tiene más ‘jale’ Marcelo, en las clases medias, o sea, en una de esas la candidata (Xóchitl Gálvez) de Claudio (X. González) se queda en tercer lugar o cuarto”.

“Todavía hay que esperar, vamos a suponer que diga: soy libre, puedo ser candidato independiente porque hay esa posibilidad, se juntan firmas y hay esa posibilidad”, declaró, luego de subrayar que cuantas veces sea necesario hablaría como el exsecretario de Relaciones Exteriores.

Luego de respaldar el llamado de unidad hecho por Sheinbaum Pardo al interior de Morena, AMLO dijo que Ebrard es su amigo, un buen servidor público, pero está en su derecho de decidir si continua o no en el partido; “espero que él decida apoyar la transformación y continúe con el interés superior de pensar en el pueblo, en la justicia”.

Durante la conferencia de prensa mañanera donde dedicó casi una hora al tema de la encuesta morenista, López Obrador opinó que se debe esperar lo que decida Marcelo en estos días; “de todas maneras, con libertad, él puede hacer lo que considere más conveniente y como él comprenderá y todos, yo tengo que hacer valer lo que sostuve porque los compromisos se cumplen”.

AMLO recordó que cuando se hizo la convocatoria para este ejercicio se estableció y todos estuvieron de acuerdo que quien quedara en segundo lugar tenía derecho a participar en el gabinete o ser dirigente del movimiento de transformación en el grupo de Morena y los aliados.

“Ser dirigente en el Senado de la República, algo que es mucho muy importante y así quedó establecido para el tercer lugar. Primero el segundo escoge y decide, no es algo de ayer, está en las reglas que aprobó el consejo antes de iniciar el proceso y que fueron aprobadas por todos, lo mismo para el tercero, cuarto, quinto y sexto lugar, todos tienen su lugar, su espacio, así está acordado”, apuntó AMLO.

AMLO dijo no estar de acuerdo con la petición de Ebrard de que se reponga el proceso. “No estoy de acuerdo porque es muy claro, es completamente transparente, no hubo inclinación de la balanza en favor de nadie, yo tengo principios, ideales, no tengo un doble discurso, la honestidad la estimo lo más importante en mi vida y él lo sabe”.

AMLO consideró que la encuesta de Morena donde se consultó a 12 mil 500 personas, fue un ejemplo de ejercicio democrático, inédito, ya que “la costumbre por décadas, siglos, era la imposición, el dedazo, el presidente en turno decidía sobre el sucesor, eso se impuso durante mucho tiempo”.

