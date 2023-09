Ebrard corta con Morena: 'Ya no hay espacio para nosotros', tras triunfo de Sheinbaum

El excanciller Marcelo Ebrard anunció que termina su relación con Morena luego de la inequidad que presenció durante el proceso de selección de candidato a la presidencia de la República, en el que la ganadora resultó ser Claudia Sheinbaum Pardo.

"Hoy tomaremos decisiones y el lunes citamos a una asamblea de nuestro movimiento porque muchísimas personas están participando y ahí tomaremos el camino que sigue, lo que sí nos queda claro es que en Morena no tenemos espacio después de lo que vimos ayer", aseguró.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Marcelo Ebrard recalcó que pese a haber denunciado múltiples irregularidades dentro de las 5 encuestas aplicadas por Morena, su partido le dio la victoria a Claudia Sheinbaum como representante de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Hubo una operación en favor de Claudia Sheinbaum

Aclaró que él no estaba argumentando que en la encuesta de Morena le habían arrebatado el triunfo, sino que no fue un proceso honesto, pues adelantaron el conteo.

"Yo no estoy argumentando que le gané a Claudia, lo que estoy planteando es que hubo una inequidad tremenda y no podemos permitir eso", afirmó la ex corcholata de Morena.

Según los resultados, Claudia Sheinbaum ganó las encuestas con un promedio de 39.4 por ciento de las preferencias, entre 14 y 15 puntos más que Marcelo Ebrard Casaubón, quien obtuvo 25.4 por ciento. Seguido estuvo Adán Augusto López con 11.2 por ciento, Fernández Noroña con 10.6 por ciento, Manuel Velasco con 7.1 por ciento y, finalmente, Ricardo Monreal con 5.9 por ciento de apoyo.

Cuestionado sobre lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de que fue un ejemplo de ejercicio democrático, el excanciller señaló que cuenta con testimonios que dan cuenta que sí hubo una operación en favor de Claudia Sheinbaum, los cuales son del conocimiento de la dirigencia del partido.

Y reiteró que su nombre aparecerá en las boletas para elegir presidente en las elecciones de 2024, esto pese a que hoy es el último día para registrarse como candidato independiente, por lo que deja abierta la opción de negociar con Movimiento Ciudadano para ser el representante del partido en los comicios del próximo año.

DAN