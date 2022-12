AMLO recibe reporte de afectaciones tras sismo; no se han registrado daños mayores

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió el reporte de afectaciones tras el sismo magnitud 6.0 registrado la mañana de este domingo, e informó que no se registraron daños mayores.

A través de sus Twitter compartió que "afortunadamente no hay daños mayores” por el movimiento, registrado a las 8:31 horas a 22 kilómetros al sur de Tecpan, en Guerrero.

Desde Palacio Nacional, López Obrador sostuvo algunas llamadas telefónicas para que le informaran la situación tras el sismo.

“General, muchas gracias por el reporte, estamos atentos. Dígale al general secretario que desde temprano me informaron ahí en su oficina, pero que estábamos buscando la información para que usted como jefe de Estado Mayor me informara. Que bueno que no hubo daños mayores”, dijo.

El reporte que tenemos sobre el sismo en Tecpan, Guerrero, es que afortunadamente no hay daños mayores. pic.twitter.com/iLq6UtIYq6 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 11, 2022

En otro video, el Presidente López Obrador recibió el parte de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien le informó que, hasta el momento, no se han reportado afectaciones mayores.

Salgado Pineda indicó que autoridades realizan recorridos en Tecpan, epicentro del sismo, sin que hasta el momento se hayan reportado "pérdidas que lamentar".

"Están haciendo revisión de daños en hoteles. En la franja costera está todo muy bien, no hay daños hasta el momento. Yo le voy a estar reportando algo diferente, pero hasta el momento no hay daños que lamentar" Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero

Reporte de sismo del 11-12-2022 de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado pic.twitter.com/t0RSHuVPuY — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 11, 2022

Finalmente, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil, le informó al Presidente que el sismo se sintió con mayor intensidad en la Costa Grande de Guerrero y descartó afectaciones mayores.

En ese sentido, la funcionaria también anunció que en Acapulco realizan sobrevuelos para comprobar daños, sin reportes significativos al momento.

"Muchas gracias, estamos en comunicación. Hay que hablar con la gobernadora de Guerrero. Un abrazo" Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Reporte de sismo del 11-12-2022 de la Coordinación Nacional de Protección Civil pic.twitter.com/XdvS4vfedN — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 11, 2022

CEHR