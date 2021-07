AMLO reprueba a autoridades de Florida por dinamitar edificio con 120 desaparecidos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reprobó la decisión de las autoridades de Florida de dinamitar el edificio en Surfside, aún cuando había declaradas 120 personas desaparecidas sin ser rescatadas y sólo sacar 25 cuerpos de entre los escombros.

"Si yo gobernara Florida, no hubiese dinamitado el edificio, y nadie allá dice nada. No es un asunto nada más técnico, es un asunto humano, ¿cómo se rescatan 25 cuerpos pero se declaran desaparecidos 120 y ayer se dinamita el edificio", cuestionó AMLO.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, el 5 de julio de 2021. Foto: Cuartoscuro.

En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, AMLO criticó a las autoridades de Florida por tomar esa decisión precipitada, "que no se pudo esperar, hacer todo. ¿Que se iba a caer, por qué no lo apuntalaron, no se podía?".

te puede interesar Autoridades adelantan demolición de edificio en Miami por el huracán "Elsa"

Fue más allá al repudiar la actitud de los medios de comunicación en Estados Unidos y en el mundo, que no dijeron nada sobre esa acción de dinamitar el edificio colapsado hace unas semanas.

Por eso, agregó, es necesario una revisión a fondo para que el periodismo sea lo más profesional posible, lo más cercano que se pueda a la gente y lo más distante al poder, esté quién esté en el poder y sea del país que sea.

López Obrador preguntó a los reporteros qué hubiera pasado si eso ocurre en México, con la jefa de Gobierno o un gobernador, desde luego con el visto bueno del Presidente, que se dinamitara un edificio con 120 desaparecidos, "¿cómo estaríamos ahora aquí?".

ntb