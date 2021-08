AMLO rinde homenaje a Juan Gabriel en mañanera; dedica "Déjame vivir" a medios

En Ciudad Juárez, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rindió en breve homenaje al cantautor Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel, a quien calificó como su "gran amigo, un genio y un gran compositor".

Al final de la conferencia mañanera en esta ciudad fronteriza donde vivió muchos años el "Divo de Juárez", AMLO pidió a la producción que le pusieran la canción "Déjame vivir" que realizó a dueto con la española Rocío Dúrcal.

"Aquí se crió, aquí se formó (…) tiene una que me gustaba mucho con Rocío Dúrcal (…) Nos comprometemos a pagar los derechos de autor para recordarlo y para mandar un mensaje a los dueños de los medios de información", señaló al referir que no habrá más pago de publicidad, a pesar de los ataques en su contra.

"Aunque ataquen, ataquen y ataquen, yo digo lo que diga mi dedito, no, no no. A propósito mi gran amigo que lo conocí, además genial, Juan Gabriel (...) Vamos a recordarlo (...) ponla, esa de Juan Gabriel con Rocío Dúrcal", insistió AMLO hasta que lo complacieron con la melodía.

Con la sonrisa en el rostro, López Obrador indicó que Juan Gabriel surgió del pueblo, "todo lo que escribía, lo que componía tenía que ver con el pueblo, le gustaba mucho, mucho a la gente".

Recordó que cuando fue jefe de gobierno lo invitaron a cantar en el Zócalo capitalino, "y estuvo toda la noche, y dice, ‘no me voy a ir hasta que llegue el jefe de gobierno’, yo llegaba temprano para las conferencias mañaneras y terminó como a las 6 de la mañana y la gente ahí en el Zócalo lleno.

"Un genio, un gran compositor, como José Alfredo Jiménez, como Armando Manzanero, todo eso que tenemos los mexicanos, y Viva Juárez. Arriba Juárez", refirió AMLO al tiempo que en la pantalla gigante se proyectaba el video del tema "Déjame Vivir".

Respecto al tema de publicidad, AMLO remarcó que en el gobierno anterior se pagaba a razón de 10 mil millones de pesos por año la publicidad en los medios de comunicación.

"Eso ya no podemos hacerlo, eso es pecado social, ese dinero va a la pensión a los adultos mayores, a las becas, compra de vacunas", explicó.

EGC