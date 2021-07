AMLO, Sánchez Cordero y Durazo, en lista de "Los Maléficos" en sexenio de EPN: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que al tomar este cargo se encontró un archivo denominado "Los Maléficos", con nombres de víctimas de espionaje como el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y periodistas.

En la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el funcionario dio a conocer que el primero en la lista de los investigados y espiados tenía el apodo de "El Gallo", asignado al actual jefe del Ejecutivo federal.

"Encontramos ahí (en la lista de 'Los Maléficos') a la secretaria (de Gobernación) Olga Sánchez Cordero, aparecía en la lista Alfonso Durazo, por supuesto ninguno de esos archivos se mantuvo. Aparecía Víctor Trujillo, Carmen Aristegui, la verdad es que había muchas personas que fueron en su momento investigadas, de acuerdo con esa lista que encontramos", explicó.

Nieto Castillo dijo también que a pesar de haber sido espiado y perseguido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, no presentará ninguna denuncia penal por esos hechos.

"Respecto a los temas de espionaje, todos los hechos del pasado, el Presidente me comentó desde las primeras veces que hablamos que 'la venganza no debía ser el objeto de vida de una persona sino más bien la justicia'. Entonces no presentaré ninguna denuncia", aseveró.