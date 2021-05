AMLO: En Tabasco me dijeron 'reelíjase'

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la gente le pidió reelegirse, esto el fin de semana cuando visitó los estados de Tabasco, Oaxaca y Veracruz.

“Nos quedamos en Paraíso, qué me decían, voy a comentarlo: gracias por el trabajo; y voy a decir otra cosa que le va molestar mucho a los conservadores, a mis adversarios, 'reelíjase, reelíjase'“, afirmó.

A pesar de ello, AMLO reiteró que su mandato es solo hasta 2024 y solo hasta ese año gobernará al país.

“Decía no, qué no ven que ya estoy chocheando y que además soy partidario de la no reelección, soy maderista, ya hasta el 24 y me jubilo”, detalló AMLO..

Señaló que por el trabajo realizado en la actual administración, se ha arrancado de raíz la corrupción y se logra por la vía pacífica y sin violencia.

Además aseguró que será muy difícil de que se reestablezca el régimen corrupto de antes.

"Este es un pueblo nuevo con una conciencia cívica de las más importantes del mundo”, aseveró AMLO.

Apenas ayer, AMLO aseguró que le quedan seis años en el poder, debido a que trabaja 16 horas diarias y no ocho, por ello tiene más tiempo para realizar sus actividades. “Me quedan todavía seis años, porque formalmente me quedan tres, pero como trabajo al doble. O sea, vamos a seguir transformando al país. Ya sentamos las bases, afortunadamente lo hemos logrado sin violencia”, sostuvo.

E Presidente de México realizó el fin de semana pasado una gira de trabajo por el sureste del país en los estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco para supervisar el avance de los trabajos del Tren del Istmo y las refinerías.

FGR