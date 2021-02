AMLO: No usaré cubrebocas; ya no contagio de COVID-19

A pesar de haber salido del contagio de COVID-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no usará cubrebocas.

En conferencia de prensa matutina, AMLO dijo que "de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio".

A pregunta expresa sobre si utilizará de manera obligatoria la mascarilla, AMLO señaló una y otra vez "no, no, no".

Reiteró que en México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir, todo es voluntario "y cada quien debe asumir su responsabilidad".

AMLO dejó claro que en nuestro país lo que se ha venido recomendando es cuidar la sana distancia, no hacer actos masivos y cuidarse incluso en reuniones familiares.

El titular del Ejecutivo federal aseveró que "me contagié porque tengo que trabajar como millones de mexicanos, ni modo que me quedara encerrado todo el tiempo. Guardé mi sana distancia pero me tocó (contagiarse de COVID-19)".

ntb