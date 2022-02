AMLO: No utilizaré la fuerza para liberar las casetas de protestas

El presidente Andrés Manuel López Obrador puntualizó que aunque se lo han pedido en muchas ocasiones, no va a aplicar la fuerza para liberar las casetas de protestas, como las que se registran en Guerrero y en Sonora.

Al encabezar una reunión con autoridades tradicionales yaquis, en Guaymas, Sonora, aseveró que no actuará como sus enemigos, los “neoporfiristas”, para reprimir al pueblo con las Fuerzas Armadas.

Lo mismo en el caso de las casetas, lo de los cobros, me han pedido no saben cuántas veces que dé la orden para desalojar con la Guardia Nacional, por la fuerza y no vamos a hacerlo, vamos a convencer, vamos a persuadir. Era el presidente Juárez, un indígena zapoteca, el que decía eso, nada por la fuerza todo por la razón