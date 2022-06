AMLO: "Los que vienen a sustituirnos pueden ser mejores"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de que sus adversarios dicen que "ya estoy chocheando", todavía tiene lucidez y "estoy bateando arriba de 300".

Al encabezar la inauguración de la sucursal del Banco del Bienestar en Coatlán del Río, Morelos, recordó que le faltan dos años y tres meses de gobierno y una vez que concluya su gestión se va a jubilar, pero confió en que los que vienen después serán mejores .

"Convoco a que nos apuremos, porque ya me faltan dos años y tres meses y ya está tomada la decisión, porque es una cuestión de principios, ya me voy a jubilar, terminando mi mandato, cierro el ciclo y va a haber relevo generacional, y no se preocupen porque los que vienen a sustituirnos, pueden ser mujeres u hombres hasta mejores que el que les está hablando y de lo que no hay duda es que lo mejor que tenemos ahora es nuestro pueblo, porque ya cambió".