VIDEO | Angélica fue robada de bebé y ahora ruega por ayuda en TikTok para encontrar a su familia

Las redes sociales sirven para viralizar miles de cosas que a veces son poco funcionales, sin embargo, también han servido para visibilizar casos en los que se exige la justicia social y presionar a las autoridades para que hagan lo que les corresponde en ciertas situaciones en las que es necesaria su intervención, léase feminicidios, desapariciones, maltrato animal y demás.

La historia de Angélica se viralizó apenas 18 horas después de haberla publicado en TikTok y ahora busca ayuda. Ella fue robada de su familia en 1977 y dada en adopción; ahora, tras enterarse de su situación, pide colaboración para encontrar a sus familiares biológicos.

Así lucía Angélica cuando era una bebé. Especial

Angélica fue robada en 1977 en la colonia Roma

Es la misma Angélica quien ha explicado su historia en TikTok. Ahí, reveló que su familia adoptiva tenía conocimiento de que ella es hija de una mujer alemana, quien la dio en adopción de manera ilegal para regresar a su país. Al menos, esa es la historia de la que tenía conocimiento desde pequeña.

Con el paso del tiempo, Angélica fue investigando y llegando a la conclusión de que esa historia que le contaron sus familiares adoptivos no es cierta y que quien la ofreció en adopción la robo de su casa, ubicada en la colonia Roma, en el año de 1977.

En su explicación, la mujer de 46 años de edad, dice que dos hombres entraron a robar en el domicilio en el que vivía, y que esta versión también la desconocían sus padres adoptivos, que quien le contó todo, fue una persona intermediaria en la adopción. "Él junto con otro señor me robaron, al parecer me robaron al hacer sus fechorías, a robar, estaba yo ahí y me robaron. Esta es una versión que tengo por parte de una persona cercana a mi familia adoptiva y la cual fue intermediaria, ella se entera de esto después de años", cuenta Angélica.

Intentaron rescatarla de quien la robó

Angélica cuenta en el video que la intermediaria de la adopción trató de rescatarla de las condiciones en las que la tenían. "Estaba muy sucia, en condiciones deplorables y esta persona que fungió como intermediaria, va y le cuenta a mi mamá adoptiva, ella ya no podía tener más hijos y quería más hijos, y tomó la oportunidad sin saber el contexto de todo lo que estaba pasando, que no era una mujer extranjera, sino que fui robada", agrega.

En TikTok, al hacerse viral, espera encontrar a su familia biológica. "Si fui una niña robada, seguramente hay gente que me estuvo buscando o aún sigue buscando, les suplico por favor todo su apoyo para que esto llegue a más personas", suplica Angélica, con la esperanza de encontrar a sus familiares.