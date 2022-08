Anuncia PAN en el Senado acción de inconstitucionalidad por acuerdo de AMLO sobre la Guardia Nacional

El PAN en el Senado adelantó que presentará una acción de inconstitucionalidad para frenar la intención de militarizar al país anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de un acuerdo para que la Guardia Nacional (GN) pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La vicecoordinadora del blanquiazul en la Cámara alta, Kenia López Rabadán, puntualizó que el titular del Ejecutivo federal no puede “aplastar la Constitución” con una decisión unilateral.

En conferencia de prensa, manifestó que el mandatario federal no puede militarizar al país porque existen tratados internacionales que establecen esa prohibición, organismos internacionales que lo rechazan y, sobre todo, porque la Constitución establece un mando civil para la Guardia Nacional.

Por ello, dijo que una vez que el Presidente de la República formalice su decreto, recurrirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar la acción de inconstitucionalidad.

“Nosotros acudiremos a las instancias legales necesarias para detener esa aberración jurídica que hoy propuso de militarizar al país a través de un decreto, no es posible que el Presidente de la República quiera aplastar la Constitución de todos los mexicanos a través de un decreto.

“Nosotros acudiremos a la Corte y presentaremos una acción de inconstitucionalidad, es necesario que el Presidente de la República entienda que en México tenemos tres poderes y él solamente encabeza uno”, manifestó.

López Rabadán recordó que en el Congreso se estableció que la Guardia Nacional no sería militarizada, por lo que subrayó que el titular del Ejecutivo federal no puede asumir facultades que no tiene y rebasar lo establecido en la Constitución.

“El presidente López Obrador se equivoca, no puede a través de un acuerdo, de un decreto, aplastar a la Constitución de los mexicanos, sabe que no puede y el mensaje de hoy es en contra de la legalidad que en este país nos hemos dado, hubo un proceso amplísimo de análisis y discusión para dejar la redacción de la Constitución como hoy está, no la pueden aplastar, no la puede destruir, no puede intentar ir más allá que lo que la Constitución establece a través de un decreto”, remarcó.

La senadora panista reiteró que la estrategia del gobierno federal en materia de seguridad fallida y como resultados sólo ha dejado “muerte, desaparecidos y feminicidios”, por lo que consideró que es lamentable que el mandatario federal siga empecinado en militarizar el país y contribuir a la inseguridad.

