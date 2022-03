Aprueban diputados reducir tiempos de espera para Alerta de Violencia de Género

La Cámara de Diputados aprobó con 468 votos a favor reducir a 45 días el tiempo en que se solicita una Alerta de Violencia de Género a la Secretaría de Gobernación (Segob) y el tiempo de respuesta, ya que ésta debe ser pronta y expedita.

La diputada de Morena, Julieta Kristal Vences, dijo que la Alerta de Violencia de Género es una medida fundamental para que cese la violencia en contra de las mujeres, y ha demostrado resultados ya que ha hecho visible la violencia sistémica, ha incentivado a los gobiernos locales a instrumentar acciones y ha demostrado que se requiere un esquema coordinado para dar soluciones contundentes.

La legisladora explicó que se han hecho 36 solicitudes, pero solo 25 se han convertido en declaratorias, lo que lleva a reflexionar sobre los requisitos para hacerla realidad.

El tiempo que debe transcurrir desde la solicitud y el tiempo en que la Segob lo decide se debe reducir a 45 días, ya que debe ser un mecanismo pronto y expedito Julieta Kristal Vences, diputada de Morena

Añadió que se debe incluir a las organizaciones y colectivas, ya que son ellos quienes principalmente son quienes las han pedido. Por ello, las autoridades deben crear un programa de acciones estratégicas, y la alerta debe ser notificada a las autoridades y procuradurías.

Mientras que la también diputada de Morena, Olimpia Girón Hernández, destacó que la lucha no es en contra de los hombres, sino a favor de la equidad ya que se debe llegar a una verdadera equidad, “para que todas las mujeres no tengan miedo de salir a la calle, que no sean muertas, que gocen de acceso a empleo y de oportunidades".

