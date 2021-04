Apuran aval a extensión de mandato de Zaldívar; se oponen ONG, IP...

El pleno de la Cámara de Diputados votará en fast track la reforma al Poder Judicial que prevé ampliar por dos años la presidencia de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El dictamen fue recibido este martes; sin embargo, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), no fue turnado a comisiones, y tampoco se aceptó la realización de un parlamento abierto, por lo que hoy será debatido en el salón de sesiones.

“El transitorio establece que tiene que ser aprobada antes de que concluyan seis meses después de que fue publicada la reforma y hecha la declaratoria. Una vez que se hizo la declaratoria, tiene que ser votada y conocida por el pleno a más tardar el 30 de abril. Si nos fuéramos al 30 de abril, y conforme al procedimiento legislativo, no le daría tiempo a las comisiones de circular el dictamen con oportunidad”, explicó el presidente de la Jucopo y líder de la bancada de Morena, Ignacio Mier.

Tras el acuerdo, el coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, consideró que hay tiempo suficiente para realizar un parlamento abierto para escuchar a todas las voces, y aseguró que incluso se puede convocar a un periodo extraordinario. Entrevistado en San Lázaro, llamó, además, al titular de la Suprema Corte, a “deslindarse” de la ampliación de su mandato.

“Espero que el ministro Zaldívar, en el momento que él considere prudente y legalmente oportuno, se deslinde de todo esto, porque sería eventualmente el beneficiario. Yo si le hago un llamado al Presidente de la Corte a que, en un criterio prudencial, de dignidad personal, ética y dignidad legal, sin la injerencia en el Poder Legislativo se deslinde de esta circunstancia. Él mismo en otros casos ha estado en contra, yo espero eso de Arturo Zaldívar”, dijo.

Gráfico

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, lamentó que el dictamen vaya en modo fast track. Sostuvo que extender la gestión de Zaldívar Lelo de Larrea es inconstitucional, por lo que pidió a los diputados de la mayoría rechazar la propuesta.

“Una vez más vemos cómo quieren utilizar la mayoría, y su argumentación es que Zaldívar es una buena persona. Insisto, no podemos hablar de personas, sino del Estado de derecho, estamos hablando de la intromisión al Poder Judicial. Desde la oposición, esperamos poder sensibilizar a los diputados de Morena y sus aliados para que cumplan con lo que está establecido en la Constitución y no violentar y torcer la misma, y reconocer que una ley no está por encima de la Constitución”, expresó.

Por la mañana, el coordinador de Morena se reuniócon los integrantes de su bancada ara tratar de definir el sentido de su voto. En el encuentro virtual una veintena de legisladores se manifestó en contra, los más duros, Pablo Gómez, Lorena Villavicencio, y Porfirio Muñoz Ledo.

Mier Velazco también informó que por la tarde platicó con Zaldívar “para profundizar sobre el contenido de la reforma”, pero no ofreció más detalles. Aclaró que él va con la propuesta pues el espíritu que tiene el transitorio es que “al alargar el periodo del presidente (de la Corte) pueda haber oportunidad de garantizar el cumplimiento de la reforma” que pretende acabar con los problemas de corrupción.