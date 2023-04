Gobierno inicia en secundarias y bachilleratos campaña contra las drogas

La campaña "Si te drogas te dañas", que se llevará a cabo en secundarias y planteles del nivel bachillerato de todo el país, para inhibir el consumo de sustancias como el fentanilo y las metanfetaminas, inició este lunes, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

#ConferenciaPresidente | Lunes 17 de abril de 2023. https://t.co/jzBL2Hrh3j — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 17, 2023

Por su parte, la secretaria de Educación Pública, Leticia Rodríguez, informó que se dedicarán 15 minutos diarios para la revisión de este tema en los salones de secundaria y preparatoria de todo el país.

"Este lunes reinicio de clases luego del periodo de vacaciones de Semana Santa en secundaria y media superior, arrancamos la campaña contra el uso de drogas. Estrategia que abordará en las aulas aquellas drogas que estamos atacando; se dedicarán 15 minutos diarios en aulas para presentar las consecuencias de este consumo", dijo la titular de la SEP.

El Presidente insistió en que es mejor prevenir las causas que combatir las consecuencias del consumo de drogas.

Señaló que incluso cuando propuso una política no violenta para controlar a los traficantes, fue visto como "un marciano", porque no entendieron su objetivo.

"Como tenemos una concepción distinta, cuando dije abrazos no balazos me consideraron un marciano, no, no está demostrado que esas estrategias que usan nada más la fuerza no funciona", advirtió López Obrador.